Alcamo, al Castello la “Gimkana Gioco Ciclismo”: pomeriggio di sport per i più giovani

28/11/2025 12:10:00

Sabato 29 novembre il Castello dei Conti di Modica farà da cornice alla manifestazione sportiva “Gimkana Gioco Ciclismo al Castello”, organizzata dall’ASD Prestige con il patrocinio del Comune di Alcamo.

L’iniziativa è dedicata ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di avvicinarli al ciclismo attraverso il gioco, la pratica e l’apprendimento in sicurezza. L’evento prevede lezioni di MTB e bici su strada, rivolte sia ai bambini alla prima esperienza sia ai giovani già esperti, sotto la guida di istruttori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana.

Il percorso è stato progettato per mettere alla prova abilità e tecnica di guida, con tratti caratterizzati da birilli, piccole pedane e strettoie, così da rendere l’attività educativa ma anche divertente. La partecipazione si annuncia numerosa: sono attesi almeno 100 giovani ciclisti provenienti da tutta la provincia e circa 200 accompagnatori, che contribuiranno a creare un clima vivace attorno al Castello dei Conti di Modica. La manifestazione, oltre alla valenza sportiva e formativa, porterà anche una piccola ma significativa ricaduta economica sul territorio, in particolare nel comparto turistico.



