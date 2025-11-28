Sezioni
Sport
I Diavoli Rossi Marsala ospitano la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 Giorgia Villa

Per la prima volta nella storia sportiva di Marsala, una campionessa olimpica varcherà le porte della palestra di ginnastica artistica di Via Tunisi 67. Sabato 29 novembre a partire dalle 09.00 la Polisportiva Diavoli Rossi ospiterà infatti Giorgia Villa, argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e volto simbolo della nazionale italiana, per una Lectio Magistralis destinata a lasciare un segno indelebile nel cuore di chi ama lo Sport. L’evento, organizzato per le ginnaste agoniste della Polisportiva lilibetana, richiamerà decine di giovani atlete provenienti da diverse realtà sportive del territorio, tutte pronte a confrontarsi con una delle protagoniste assolute della ginnastica artistica internazionale. Durante la giornata, Villa guiderà le partecipanti in un percorso tecnico e formativo su corpo libero, trave, parallele e volteggio, soffermandosi non solo sulla precisione dei movimenti ma anche sugli aspetti più profondi della preparazione atletica, la gestione delle emozioni, la concentrazione in gara, la resilienza necessaria per costruire risultati di alto livello. Le atlete potranno assistere a dimostrazioni dal vivo, sperimentare esercizi personalizzati e vivere un momento di crescita irripetibile sotto la supervisione diretta di una campionessa olimpica. Un’atmosfera di entusiasmo e ispirazione attraverserà la palestra, trasformando lo stage in un’esperienza formativa di grande valore, tanto sul piano sportivo quanto su quello personale. La giornata si concluderà con una sessione dedicata a foto ed autografi, sigillando un appuntamento che, per Marsala e per le sue giovani ginnaste, rappresenta un momento storico, la città accoglie per la prima volta una Lectio Magistralis tenuta da un’atleta che ha portato il tricolore sul podio olimpico.

 



