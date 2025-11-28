Linea Ferroviaria via Milo: fine lavori nel 2029? La Trapani-Castelvetrano è esasperante
La riapertura della linea ferroviaria Palermo–Trapani via Milo, chiusa dal febbraio 2013 dopo una frana, appare ad oggi sempre più lontana. I ritardi accumulati nei cantieri, fermi a un avanzamento del 10%, fanno slittare la data di completamento forse al 2029, ben oltre le previsioni iniziali del 2026 Intanto, sulla tratta alternativa Trapani–Castelvetrano, i pendolari continuano a vivere quotidianamente disservizi, guasti e cancellazioni che rendono impossibile ogni programmazione.
Un doppio fallimento infrastrutturale che paralizza la mobilità del Trapanese e continua a isolare un territorio già penalizzato dalla scarsa dotazione di collegamenti pubblici.
Riunione in Prefettura: cantieri a rilento, scadenze incerte
Lo scorso 2 ottobre, in Prefettura a Trapani, si è riunita la cabina di regia prevista dai protocolli di legalità che seguono i principali interventi infrastrutturali del territorio. Al centro dell’incontro, convocato dal prefetto Daniela Lupo, due cantieri strategici: il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo–Trapani via Milo, e la bretella Alcamo – S.S. 113.
La direttrice Palermo–Trapani via Milo, conosciuta come “direttissima Trapani–Segesta–Alcamo–Palermo”, è chiusa da oltre 12 anni. I lavori riguardano i 47 km della tratta Alcamo Diramazione–Trapani, mentre l’elettrificazione dovrebbe interessare tutto il percorso fino a Cinisi, per circa 87 km.
Nel frattempo i cittadini, per raggiungere Palermo, sono costretti a utilizzare l’unica linea attiva, quella via Castelvetrano, con tempi molto più lunghi e una maggiore dipendenza dal trasporto su gomma. Una situazione paradossale per un territorio che discute del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Birgi mentre la sua linea principale è ferma da oltre un decennio.
Il progetto di ripristino comprende anche l’eliminazione di tre passaggi a livello a Trapani tramite un sottovia, ma finora gli interventi sul campo avanzano lentamente, nonostante il passaggio ai finanziamenti nazionali ordinari e la nomina di un Commissario Straordinario di Governo.
Disservizi continui sulla Trapani-Castelvetrano: treni soppressi, guasti ai passaggi a livello
Il quadro delineato sullo stato di salute delle Ferrovie nel trapanese è allarmante
La linea Trapani–Milo è ferma da 12 anni e rischia di restare chiusa fino al 2029. La linea Trapani–Castelvetrano, pur in esercizio, è fragile e inaffidabile. I lavori di ammodernamento non hanno portato ai risultati attesi. Gli studenti e i lavoratori del Trapanese — tra i più penalizzati della Sicilia — non possono contare su un trasporto ferroviario stabile. Il territorio continua a essere isolato, mentre la mobilità resta uno dei nodi irrisolti che ostacolano sviluppo economico, sociale e turistico dell’area.
