Marsala, uomo colpito da malore in strada: una donna gli salva la vita con il massaggio...

29/11/2025 08:46:00

Un uomo di circa cinquant’anni è stato salvato da un arresto cardiaco grazie al sangue freddo di una donna che, trovandosi a passare per via Andrea D’Anna, a Marsala, è intervenuta in pochi secondi praticando il massaggio cardiaco. È accaduto nel pomeriggio del 28 novembre.

Secondo il racconto della stessa testimone, la scena si è consumata in pochi istanti. L’uomo, mentre camminava, si è appoggiato a un muro e poi è crollato al suolo, perdendo i sensi. La donna si è fermata immediatamente, ha iniziato a chiedere aiuto e si è chinata su di lui praticando le prime manovre salvavita.Poco dopo un altro passante si è f

ermato per darle supporto. L’uomo ha avuto momenti di ripresa e perdita di coscienza, fino a quando ha smesso di avere polso. Nel frattempo è stata chiamata l’ambulanza.

La donna ha continuato la rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico e trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note, ma i soccorritori confermano che il tempestivo intervento della donna è stato decisivo nel tenerlo in vita.

Un episodio che riporta l’attenzione sull’importanza della formazione alle manovre salvavita e sulla rapidità con cui, anche un semplice cittadino, può fare la differenza tra la vita e la morte.



