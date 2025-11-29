Sezioni
Cronaca
29/11/2025 09:39:00

Ruba 110 euro in monete dalle macchinette. Arrestato ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/ruba-110-euro-in-monete-dalle-macchinette-arrestato-ad-alcamo-450.jpg

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per furto aggravato in flagranza, un pregiudicato del posto di 46 anni.


I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo notturno, notavano il 46enne uscire da un’attività commerciale ovviamente chiusa al pubblico a quell’ora della notte. Dopo l’identificazione, la successiva perquisizione portava al ritrovamento di circa 110 euro in monete e vari strumenti da effrazione. Dal sopralluogo eseguito all’interno della ditta è risultato che il denaro contante sarebbe stato asportato dai distributori di bevande istallati all’interno evidentemente manomessi.


L’uomo è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 2 volte a settimana.

 

 









