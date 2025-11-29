Trapani, 50 avvisi orali in tre mesi: stretta del Questore contro furti, rapine e spaccio

29/11/2025 17:00:00

La Questura di Trapani rafforza la prevenzione sul territorio e chiude l’ultimo trimestre del 2025 con un bilancio pesante: sono cinquanta gli avvisi orali emessi dal Questore Giuseppe Felice Peritore nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Una misura che si inserisce nella strategia voluta dalla Divisione Anticrimine per contenere furti, rapine, danneggiamenti, violazioni in materia di armi e stupefacenti, episodi che negli ultimi mesi avevano creato più di una preoccupazione nelle comunità del Trapanese.

Tra i cinquanta provvedimenti, dieci sono avvisi orali “aggravati”, rivolti a persone già condannate per delitti non colposi. Per loro scattano prescrizioni molto restrittive: divieto di possedere strumenti di comunicazione radiotrasmittente, visori notturni, armi o riproduzioni, dispositivi balistici, prodotti pirotecnici e persino software per cifrare conversazioni. Una lista rigida, pensata per limitare ogni possibile strumento utile ad attività illecite.

Gli avvisi orali – ricordano dalla Questura – sono uno strumento fondamentale per prevenire la criminalità: non puniscono, ma mettono formalmente in guardia il destinatario, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

In caso contrario, scattano misure più pesanti come la Sorveglianza Speciale, anche con obbligo o divieto di soggiorno.

La stretta degli ultimi mesi, spiegano dagli uffici di pubblica sicurezza, nasce dalla necessità di tenere sotto controllo quei soggetti che, per precedenti e condotta recente, rappresentano un potenziale rischio per l’ordine pubblico. Il monitoraggio resta costante, così come la collaborazione con le forze dell’ordine sul territorio.

Una linea dura ma preventiva, che punta a garantire – sottolinea la Questura – una maggiore sicurezza per i cittadini e una risposta immediata ai segnali di allarme legati alla criminalità diffusa.



