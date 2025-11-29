Vigili del Fuoco, a Trapani nuovi operatori specializzati per le emergenze 

29/11/2025 16:49:00

A Trapani si formano i professionisti delle emergenze. Si è concluso venerdì 28 novembre, il corso regionale di Topografia Applicata al Soccorso di 2° livello (TAS-2), organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e ospitato per quasi due settimane nella sede centrale del Comando provinciale trapanese.

Un percorso intensivo: 72 ore di lezioni, esercitazioni e simulazioni sul campo, dal 17 al 28 novembre, che hanno coinvolto nove vigili del fuoco provenienti dai comandi di Agrigento, Enna e Palermo. Tutti già qualificati TAS-1, sono stati selezionati attraverso una procedura rigorosa.

A guidare le attività, gli istruttori del Nucleo TAS della Direzione Regionale, professionisti specializzati dei comandi di Palermo, Siracusa e Trapani. Il corso ha approfondito l’uso avanzato dei sistemi GIS e dei software professionali come Global Mapper e ArcGIS, ma anche la gestione operativa delle mappe in scenari ad alta criticità: incendi di interfaccia, ricerche di dispersi, emergenze idrogeologiche o sismiche.

Non solo teoria: grande attenzione è stata dedicata alle tecniche di restituzione cartografica e alla direzione delle operazioni topografiche, competenze fondamentali durante gli interventi reali.

Tutti i partecipanti hanno superato la prova finale e ora entrano ufficialmente nell’elenco regionale degli operatori TAS-2, pronti a essere impiegati già dalla prossima stagione nelle operazioni antincendio boschivo 2026 e in eventuali maxi-emergenze in Sicilia.

Soddisfatto il comandante provinciale di Trapani, ing. Antonino Galfo, che ha commentato:

«Siamo orgogliosi di aver ospitato questo corso regionale. La professionalità dei corsisti e dei formatori conferma l’eccellenza del sistema formativo del Corpo Nazionale e rafforza il ruolo di Trapani come punto di riferimento tecnico per tutta la Sicilia occidentale».

Un investimento importante in formazione e competenze, in una regione che ogni anno affronta incendi, frane, alluvioni e scenari complessi in cui la tecnologia e la preparazione fanno la differenza.



