Gli eventi del weekend in provincia di Trapani: cultura, musica, teatro e sport

29/11/2025 06:00:00

Incontri culturali, musica, teatro, sport e attività per le famiglie. Ecco una selezione degli eventi principali del weekend in provincia di Trapani:

PARCO ARCHEOLOGICA SEGESTA - Domenica 30 novembre alle 11, al Segesta LAB del Parco archeologico di Segesta, CoopCulture organizza un laboratorio creativo gratuito dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni e ispirato alle avventure di Giufà, figura iconica della tradizione mediterranea. L’incontro prevede letture animate tratte dai racconti popolari siciliani e dagli albi illustrati più recenti, nell’ambito del progetto “Giufà nella Valle del Belìce”, promosso dalla Soprintendenza di Trapani e dalla rete BiblioTP. Il laboratorio, realizzato in collaborazione con Haramundi, guiderà i bambini nella creazione di nuove storie attraverso giochi di parole, poesia e teatro.

SALEMI - Sabato 29 novembre, alle 18:00, al Castello Svevo Nino De Vita presenta Noi ci ricorderemo" (Le Lettere), il libro in cui racconta la sua amicizia con Leonardo Sciascia attraverso episodi, silenzi e confidenze lunghi vent’anni. Conversa con l'autore Filippo Triolo, ingresso libero. Prossimo incontro: mercoledì 3 dicembre al Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani (ore 17:00), in dialogo con Giacomo Di Girolamo.

MARSALA - Domenica 30 novembre alle ore 18.00 il Teatro Sollima di Marsala ospita il raffinato concerto dell’Aura Trio, formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte. L’evento è inserito nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

TRAPANI - “Il sogno di Azzurra”, nuova opera in un atto di Andrea Ferrante, debutterà sabato 29 novembre alle 19 al Teatro Tonino Pardo di Trapani per la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese. La storia, ambientata nelle saline del Novecento, vede in scena Federica Pinco, Giorgia Ferrara e Mariano Orozco, con il Coro di voci bianche e i danzatori dell’Ente. La direzione è del Maestro Mirco Reina, regia di Enzo Caputo, preparazione del coro affidata ad Anna Lisa Braschi. Biglietti disponibili al botteghino di Villa Margherita, su lugliomusicale.it e al teatro prima dello spettacolo.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sabato 29 novembre alle 18, nella Sala del Cinquecentenario di Castellammare del Golfo, sarà presentato “Veli di zucchero. Dolci e badie di Sicilia” di Anna Martano, edito da Ali&no. Il volume raccoglie una ricerca approfondita sulla pasticceria conventuale siciliana, tra antiche ricette e reinterpretazioni moderne. Martano, gastronoma e giornalista, racconta la Sicilia attraverso i suoi dolci, intrecciando storia, cultura e memoria. L’incontro è aperto al pubblico.

ALCAMO - Sabato 29 novembre, al Castello dei Conti di Modica, si terrà la manifestazione sportiva “Gimkana Gioco Ciclismo al Castello” organizzata dall’ASD Prestige con il patrocinio del Comune di Alcamo.L’iniziativa coinvolge ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni, con lezioni di MTB e bici su strada tenute da istruttori qualificati della Federazione Ciclistica Italiana. Il percorso prevede birilli, pedane e strettoie per sviluppare abilità e tecnica in un contesto divertente e sicuro.

TRAPANI - Il convegno “Tutti dicono pace ma la pace non c’è. Verso il disarmo” si terrà sabato 29 novembre alle 9.30 al Seminario vescovile di Trapani (via Cosenza 90, Erice Casa-Santa), promosso dalla Diocesi insieme al Serra Club International Distretto 77 e al Seminario San Giuseppe. L’incontro approfondirà il tema della pace “disarmata e disarmante”, con interventi di Maria Lo Presti, don Alberto Giardina, Claudio Parisi e Antonino Tobia, oltre alle testimonianze dell’Associazione Papa Giovanni XXIII e della Custodia di Terra Santa. I lavori saranno aperti dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e coordinati da Roberto Tristano, governatore del Distretto 77.

ALCAMO - La VII Edizione di “Finestra verso la Romania” si terrà domenica 30 novembre 2025 a Piazza Ciullo, Alcamo, con inizio alle 17.00. L’evento, organizzato dall'Associazione Decebal & Traian con il patrocinio del Comune di Alcamo, celebra la cultura romena e la reciproca integrazione tra Italia e Romania. In programma una maratona musicale con artisti romeni, balli folcloristici, una mostra di artigianato e degustazioni gastronomiche tipiche. La manifestazione si svolgerà anche presso il Castello dei Conti di Modica. L’ingresso è libero e gratuito.



