Marsala, al Liceo Scientifico consegnati i libri del premio Ernesto Ferrero

29/11/2025 10:31:00

Una mattinata di festa, cultura e condivisione quella che si è svolta al Liceo Scientifico “Ruggieri” di Marsala, dove è stato celebrato il Premio Ernesto Ferrero, riconoscimento istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino in memoria dello storico direttore del Salone Internazionale del Libro.

A riceverlo è stato il festival letterario 38° Parallelo – Tra libri e cantine, scelto dopo la partecipazione al Salone del Libro di Torino come realtà capace di unire letteratura, territorio e impegno civile. Un premio che ha un valore speciale: una donazione di circa cento libri a una comunità, che in questo caso sono diventati oltre trecento, grazie ai duecento volumi aggiunti dal 38° Parallelo per celebrare i suoi dieci anni di attività.

La consegna si è svolta nell’aula magna del liceo, trasformata per l’occasione in una piccola casa dei libri. L’obiettivo ribadito dagli organizzatori è chiaro: superare gli steccati, avvicinare i giovani alla lettura, costruire ponti tra scuole, festival e territorio.

Applausi anche per gli studenti del Ruggieri, che sono stati premiati per il loro impegno e il contributo attivo offerto al progetto. Una generazione che ha dimostrato, ancora una volta, che i libri non sono un oggetto del passato, ma uno strumento vivo per affrontare l’oggi e prepararsi al domani.

Una cerimonia semplice ma significativa, che ha ricordato a tutti il valore della cultura come bene comune.



