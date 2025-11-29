Sezioni
Politica
29/11/2025 08:00:00

Toni Scilla: "Azzurri per Campobello non ha alcun legame con Forza Italia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/toni-scilla-azzurri-per-campobello-non-ha-alcun-legame-con-forza-italia-450.jpg

«Il movimento “Azzurri per Campobello” non è in alcun modo collegato con Forza Italia». Con queste parole l’on. Toni Scilla, segretario provinciale del partito, interviene per fare chiarezza dopo la diffusione di una nota stampa che annunciava la nascita del nuovo soggetto politico a livello locale.

 

Forza Italia precisa che l’iniziativa non è riconducibile al partito azzurro e che i componenti della Segreteria comunale che hanno aderito al movimento sono stati sospesi dall’organismo cittadino di Campobello di Mazara. Nonostante la ferma presa di distanza, la segreteria locale rivolge comunque «gli auguri di buon lavoro» al nuovo gruppo.

 

Il coordinamento comunale di Forza Italia, guidato dal segretario Andrea Moceri, in accordo con la Segreteria provinciale, conferma la volontà di proseguire «con determinazione» nel percorso politico-elettorale finalizzato alla costruzione di un progetto «serio, credibile e alternativo all’attuale amministrazione», con l’obiettivo di sostenere il rilancio socio-economico della comunità campobellese









