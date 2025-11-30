In Sicilia dei ragazzini hanno vandalizzato un convento per noia

30/11/2025 15:00:00

Un atto di vandalismo gratuito, nato – a quanto pare – dalla semplice noia. È quello che ha colpito un istituto religioso ai piedi del Monte Crocefia, nel territorio di Borgetto, dove un gruppo di giovanissimi ha danneggiato il convento lanciando pietre contro le finestre e tentando di appiccare piccoli incendi all’esterno.

Tutto è cominciato con il fuoco: i ragazzi hanno provato a bruciare due palme ornamentali vicino alla struttura. Poi, passando all’azione contro l’edificio, hanno mandato in frantumi diversi vetri, lasciando segni evidenti del loro passaggio.

A dare l’allarme è stata la madre superiora, che nei giorni scorsi aveva notato le finestre rotte e ha avvisato i Carabinieri. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari della stazione di Borgetto sono riusciti rapidamente a ricostruire i fatti e identificare i responsabili.

Si tratta di un gruppo di adolescenti: per uno di loro è scattata la denuncia formale, mentre altri cinque – tutti sotto i 14 anni – sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Palermo.

Un episodio che ha scosso la comunità locale e che ora apre la strada alle valutazioni dell’autorità giudiziaria minorile, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per definire con precisione danni e responsabilità.



