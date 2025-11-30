Raccolta differenziata, un "premio" di 56 mila euro al Comune di Petrosino

30/11/2025 02:10:00

La Regione Siciliana ha riconosciuto una premialità economica, sulla base del numero degli abitanti e della superficie, ai comuni siciliani che hanno raggiunto almeno il 60% di raccolta differenziata.

Il Comune di Petrosino conferma la propria eccellenza nel settore della raccolta differenziata, registrando per il 2024 una percentuale pari all’86,49%. Un dato che colloca il nostro Comune al primo posto nella provincia di Trapani e sul podio regionale tra i Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Grazie a questo importante risultato, la Regione ha riconosciuto al Comune di Petrosino una premialità di 56.063,44 €, come incentivo per le elevate performance nel sistema di gestione dei rifiuti.

“Si tratta di un grande risultato – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – che va oltre il pur importante contributo economico decretato dall'Assessorato Regionale dell'Energia. È un risultato che testimonia soprattutto l’impegno costante della nostra comunità. Ogni cittadino, ogni famiglia e ogni attività commerciale ha contribuito a raggiungere questo traguardo. Petrosino dimostra, con una percentuale di raccolta differenziata tra le più alte di tutta la Sicilia, di essere una comunità virtuosa, attenta e responsabile.”

L’Amministrazione Anastasi sottolinea come tale riconoscimento rappresenti la conferma della bontà delle politiche ambientali adottate, dell’efficienza del servizio e, soprattutto, dell’alto senso civico dei cittadini.

“Questo risultato non è un punto di arrivo – prosegue il Sindaco – ma uno stimolo a continuare a investire nella sostenibilità e nella qualità del servizio. C'è tanto ancora da fare a partire dal contrasto agli abbandoni sul territorio che offende oltre che il territorio la stragrande maggioranza dei petrosileni. Colgo l'occasione, a tal proposito, per comunicare che abbiamo intensificato il sistema di video sorveglianza e che non ci sarà nessuna tolleranza nei confronti dei farabutti incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti".



