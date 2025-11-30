La Marsala Pickleball Team conquista il titolo di Campione Regionale

30/11/2025 21:15:00

Si è concluso oggi l’ultimo e decisivo incontro del torneo a squadre Open Pickleball, una competizione che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori su una delle discipline emergenti più entusiasmanti del panorama sportivo europeo. A contendersi il titolo di Campioni Siciliani sono state la Marsala Pickleball Team e la formazione avversaria della Pickleball Italy ASD, protagoniste di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo punto. Il confronto, carico di adrenalina e spirito agonistico, ha visto la squadra marsalese imporsi per 3 a 2, al termine di una serie di match equilibrati e ricchi di colpi spettacolari. Entrambe le formazioni hanno dato prova di ottimo livello tecnico, tattico e atletico, regalando al pubblico una giornata di grande sport e fair play. La Marsala Pickleball Team è riuscita a mantenere sangue freddo nei momenti decisivi, mostrando determinazione e affiatamento. Il terzo punto — quello che ha sancito la vittoria — è arrivato al termine di un incontro serrato, che ha esaltato il lavoro e la preparazione svolta durante tutta la stagione. “È stato un torneo incredibile — affermano i giocatori marsalesi — abbiamo creduto in noi stessi e la squadra ha risposto nei momenti chiave. Questo titolo è il frutto di impegno, sacrifici e tanta passione per questo sport”. Per la Pickleball Italy ASD resta la soddisfazione di aver disputato un torneo di alto profilo, dimostrando solidità e grande spirito competitivo. La giornata di oggi non rappresenta solo il coronamento di un percorso sportivo, ma anche un segnale importante per tutto il movimento siciliano del pickleball, disciplina in continua crescita che sta conquistando sempre più appassionati. Con la vittoria finale, la Marsala Pickleball Team entra di diritto nella storia del pickleball regionale, portando a casa un titolo meritatissimo e preparando il terreno per la fase Nazionale.





