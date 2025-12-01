Sezioni
Antimafia
01/12/2025 09:20:00

Online la seconda puntata della serie "Cronaca di un non-sequestro. Il caso Ofria"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/online-la-seconda-puntata-della-serie-cronaca-di-un-non-sequestro-il-caso-ofria-450.jpg

È online la seconda puntata della serie “Cronaca di un non-sequestro. Il caso Ofria”, la docu-inchiesta che ricostruisce la complessa vicenda giudiziaria legata alla ditta Bellinvia di Barcellona Pozzo di Gotto. Il nuovo episodio si concentra su alcuni interrogativi cruciali: Messina è davvero la “provincia babba”? Chi sono i barcellonesi? E quali sviluppi ha oggi il caso Ofria nelle aule di giustizia?. Qui potete vedere la prima. 

 

A introdurre la puntata è il giornalista e scrittore Enzo Basso, che definisce la narrazione sulla “provincia babba” una “favola che fa comodo a molti”. Il suo intervento offre una ricostruzione puntuale delle dinamiche affaristico-criminali del territorio, ripercorrendo la storia e i protagonisti di Cosa Nostra barcellonese, tra cui anche la famiglia Ofria, nome ricorrente nelle indagini antimafia degli ultimi decenni.

 

La presenza degli Ofria negli scenari criminali storici appare rilevante, ma la docu-inchiesta sottolinea un fatto anomalo: due collaboratori di giustizia avrebbero testimoniato in favore dei fratelli Ofria, escludendone l’appartenenza — almeno dagli anni ’90 in poi — al sodalizio mafioso barcellonese. Si tratta di Carmelo D’Amico, la cui collaborazione fu seguita dall’allora Procuratore Capo di Messina Vito Di Giorgio, e di Nunziato Siracusa, ex cognato di Salvatore Ofria.

Intanto i processi ai 18 imputati continuano, tra riti abbreviati, giudizi ordinari e giudizi immediati. Parallelamente prosegue la trasposizione teatrale degli interrogatori di garanzia, uno degli elementi distintivi della serie.

 

“Dopo il quadro offerto nel primo episodio su Salvatore Ofria, nella nuova puntata introduciamo un altro protagonista fondamentale della vicenda”, spiegano gli autori Roberto Disma e Sara Cozzi. “Si tratta dell’ex amministratore giudiziario Salvatore Virgillito, alle prese con il racconto di un episodio particolarmente singolare, che dà il titolo all’intera puntata.”

 

 



