1° Dicembre: corruzione in Ucraina, irruzione a La Stampa, grave Emma Bonino

01/12/2025 07:03:00

E' il 1° Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Russia ha portato la spesa militare al 38 per cento del bilancio dello Stato. Non era mai stata così alta dai tempi dell’Unione sovietica

• Lo scandalo corruzione in Ucraina si allarga. Dopo due ministri, anche Andriy Yermak, fedelissimo di Zelens’kyj, suo capo di gabinetto, è stato costretto a dimettersi

• Tre attivisti italiani filopalestinesi sono stati picchiati dai coloni israeliani e una delegazione di parlamentari del Pd è rimasta bloccata in Cisgiordania

• Netanyahu ha chiesto formalmente al presidente israeliano Herzog di essere graziato (dalle accuse di frode, corruzione e abuso d’ufficio, sollevate sei anni fa)

• A Torino un centinaio di attivisti pro-Pal hanno fatto irruzione nella sede del quotidiano La Stampa (che era vuota, era giorno di sciopero). Contro la redazione: vernice, letame, slogan ingiuriosi. La Digos ha identificato circa 30 persone



• Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata in codice rosso al Santo Spirito di Roma. Ora è in terapia intensiva

• A Brescia militanti leghisti hanno avviato una raccolta firme per nominare Luca Zaia «referente del Nord». È un segnale di crescente insofferenza nei confronti di Salvini. Il segretario, intanto, ha commissariato la Lega in Toscana, affidandola ad Andrea Crippa

• Ora che è tornato il centrosinistra, il comune di Genova non allestirà più il tradizionale presepe ma un «villaggio di Babbo Natale»

• Nathan e Catherine Trevallion, dopo una serie di rifiuti, hanno accettato di trasferirsi per due mesi in un casolare offerto loro gratis da un ex ristoratore. Sperano, così facendo, di riottenere presto i figli

• I pm di Pavia ritengono di aver completato tutte le indagini su Garlasco: entro un mese decideranno se chiedere l’archiviazione o se portare a processo Andrea Sempio

• L’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni De Vito, ha fatto visita ad Alberto Trentini nelle carceri venezuelane. L’attivista è di buon umore

• Da oggi vengono pagate le tredicesime a 16,3 milioni di pensionati. In totale, 36 milioni di italiani avranno la mensilità aggiuntiva entro Natale

• Carlo Conti ha annunciato i 33 artisti in gara a Sanremo: tra gli altri, Fedez, Malika Ayane, Marco Masini, Patty Pravo, Tommaso Paradiso, Nayt. I Jalisse sono stati esclusi per la 29esima volta



• Leone XIV, in visita a Nicea per il 1700esimo anniversario del concilio, ha denunciato l’esistenza di un «arianesimo di ritorno, nella cultura odierna e a volte tra gli stessi credenti»

• Al congresso giovanile dell’Afd, un giovane ha imitato Hitler

• Marta Fascina ha presentato un ddl anti-maranza

• Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha denunciato Sabrina Colle, compagna del padre, per circonvenzione di incapace e maltrattamenti

• Ieri otto persone sono morte in diversi incidenti stradali: due in Calabria, tre in Sardegna e tre in Abruzzo

• A Rovigo un senza tetto è morto assiderato

• A Thiene un cervo ha paralizzato il traffico cittadino

• Ieri sera all’Olimpico il Napoli ha battuto la Roma 1 a 0, agganciando il Milan in testa alla classifica

• Verstappen ha vinto il Gp del Qatar riaprendo il Mondiale, che si deciderà all’ultima gara ad Abu Dhabi

• A Parigi è stata ritrovata una crocifissione di Rubens considerata perduta

• La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato a un presidente della Repubblica vedovo e democristiano, uscirà al cinema il 15 gennaio

• È morto Tom Stoppard, uno degli autori teatrali più prolifici del Novecento. Aveva vinto un Golden Globe, un premio Oscar e cinque premi Tony. Si è spento sabato nella sua casa nel Dorset, in Inghilterra. Aveva 88 anni

• In questi giorni è morto anche padre Eligio, francescano, fondatore di Telefono Amico e della comunità di recupero per tossicodipendenti Mondo X. Era stato anche padre spirituale del Milan. Aveva 94 anni

• Se ne sono andati anche l’attrice tedesca Ingrid van Bergen (94 anni), la modella francese Lise Bourdin (99), il prete trentino don Marcello Farina (85 anni), il pioniere del tatuaggio Maurizio Fercioni (80), il primo Uomo Ragno televisivo Danny Seegren (82), gli architetti Nanni Morabito (87), Franz Prati (81) e Robert A.M. Stern (86)



Titoli

Corriere della Sera: Ucraina-Usa, vertice a ostacoli

la Repubblica: «Corruzione / a Kiev / non aiuta»

La Stampa: Gli italiani feriti dai coloni / «Botte anche alle donne»

Il Sole 24 Ore: Qualità della vita / Trento, Bolzano, Udine: / il trionfo dell’arco alpino

Il Messaggero: Cisgiordania, tre italiani aggrediti dai coloni

Il Giornale: La sinistra difende i violenti

Qn: Italiani aggrediti dai coloni / Tajani: «Fermare le violenze»

Il Fatto: Indagine Mediobanca: cosa / rischia e cosa teme il governo

Leggo: Aerei, la stangata di Natale

Libero: La prova che inchioda De Raho

La Verità: «Stavo indagando su tutti i partiti / La Procura disse: punta sulla Lega»

Il Mattino: Mente e cuore

il Quotidiano del Sud: Educare, nessuno escluso

Domani: Usa e Ucraina cercano l’accordo / Putin e la tangentopoli di Mosca



