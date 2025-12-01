Alcamo: sorpresi mentre rubano in un'azienda, arrestati due fratelli

01/12/2025 11:55:00

Due fratelli di Alcamo sono stati sorpresi a rubare in un distributore automatico di bevande di un'azienda. I Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Trapani, hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli, rispettivamente di 32 e 24 anni, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 che indicava un possibile furto in corso all’interno di un’azienda del territorio. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre stavano forzando la gettoniera di un distributore automatico di cibo e bevande. Durante le fasi dell’identificazione, i fratelli avrebbero opposto resistenza fisica, venendo comunque bloccati e tratti in arresto.

La perquisizione ha permesso di rinvenire strumenti di effrazione e 360 euro in contanti, ritenuti provento del furto appena consumato. Il denaro è stato restituito ai proprietari dell’azienda. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.



