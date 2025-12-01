Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/12/2025 11:55:00

Alcamo: sorpresi mentre rubano in un'azienda, arrestati due fratelli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764586967-0-alcamo-sorpresi-mentre-rubano-in-un-azienda-arrestati-due-fratelli.jpg

Due fratelli di Alcamo sono stati sorpresi a rubare in un distributore automatico di bevande di un'azienda.  I Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Trapani, hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli, rispettivamente di 32 e 24 anni, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

 

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 che indicava un possibile furto in corso all’interno di un’azienda del territorio. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre stavano forzando la gettoniera di un distributore automatico di cibo e bevande. Durante le fasi dell’identificazione, i fratelli avrebbero opposto resistenza fisica, venendo comunque bloccati e tratti in arresto.

 

La perquisizione ha permesso di rinvenire strumenti di effrazione e 360 euro in contanti, ritenuti provento del furto appena consumato. Il denaro è stato restituito ai proprietari dell’azienda. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Cronaca | 2025-12-01 09:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764577473-0-buongiorno24-del-1-dicembre-2025.jpg

Buongiorno24 del 1° DIcembre 2025

La puntata di oggi di Buongiorno24 è densa di notizie che raccontano, da prospettive diverse, lo stato del Paese e quello della nostra Sicilia. È una fotografia contrastata: accanto a segnali di ripresa e storie di memoria civile,...







Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...