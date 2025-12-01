Beccati 74 furbetti del Reddito di inclusione. Hanno percepito 400mila euro 

01/12/2025 08:44:00

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha smascherato 74 persone che avrebbero incassato il Reddito di Inclusione senza averne diritto. L’indagine, partita dal Gruppo di Gela, ha permesso di recuperare un quadro chiaro: decine di beneficiari avevano nascosto informazioni fondamentali per ottenere il sussidio.

I Finanzieri hanno passato al setaccio la situazione di un centinaio di nuclei familiari, verificando caso per caso i requisiti previsti dalla legge. Da questi controlli sono emerse diverse irregolarità: c’erano cittadini extracomunitari senza i cinque anni di permanenza in Italia, persone con auto di grossa cilindrata, e perfino soggetti con precedenti penali, anche legati alla criminalità organizzata. Tutti elementi che escludono l’accesso al beneficio.

I 74 denunciati — per i quali vale la presunzione di innocenza — vivono soprattutto tra Gela e Niscemi. Secondo le verifiche, avrebbero percepito complessivamente circa 400 mila euro, mentre l’ammontare totale dei contributi monitorati supera i 900 mila euro. L’INPS, informata delle irregolarità, ha bloccato ulteriori pagamenti non dovuti per circa mezzo milione di euro.



