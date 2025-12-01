Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
01/12/2025 10:01:00

Gibellina, “PROTESTE prima del FUTURO”: un viaggio fotografico nelle radici del dissenso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576131-0-gibellina-proteste-prima-del-futuro-un-viaggio-fotografico-nelle-radici-del-dissenso.png

Belìce/EpiCentro della Memoria Viva apre le porte a “PROTESTE prima del FUTURO”, mostra che verrà inaugurata giovedì 5 dicembre 2025 e resterà visitabile fino al 28 febbraio 2026.

Curata da Giuseppe Maiorana, l’esposizione rappresenta un tassello fondamentale del percorso che conduce a Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026, offrendo al pubblico un’indagine potente sul rapporto tra arte, protesta e memoria collettiva.

La mostra nasce da domande che interrogano il presente attraverso il passato: in che modo un’immagine può restituire l’intensità emotiva e politica di un’epoca? Come possono risuonare oggi, dentro uno spazio museale, il fragore delle piazze, la voce delle comunità che negli anni ’70 reclamavano diritti, ascolto, dignità? Il percorso espositivo ripercorre così le tensioni sociali di quegli anni, tra cortei, manifestazioni, mobilitazioni operaie e studentesche, restituendo al visitatore la forza di un dissenso allora collettivo e visibile. In mostra, le fotografie di Toni Nicolini, Harry Lapow, Bruna Amico Polimeri, Franco Scafidi, dell’Agenzia Labruzzo e dell’Agenzia Publifoto: scatti che hanno catturato il cuore umano delle proteste, colti dal basso, tra slogan, volti segnati, corpi in movimento. Le immagini – esposte in formati medio e grande – diventano più che documenti: sono opere che raccontano rabbia, sogni, determinazione e un desiderio di futuro che attraversava intere generazioni. “Queste fotografie guardano avanti – sottolinea il curatore Maiorana –. La protesta che raccontano non è solo denuncia ma anche speranza, volontà di costruire un paese più giusto”. La domanda che la mostra pone al visitatore è attuale e bruciante: quale forma di mobilitazione potrebbe oggi eguagliare quella energia e quella densità di partecipazione? “PROTESTE prima del FUTURO” è dunque un invito a riflettere su come la memoria del dissenso possa illuminare il presente, ricordandoci che la partecipazione collettiva resta un motore essenziale per ogni cambiamento. Orari di visita: da martedì a domenica, 9.30–13.00 e 15.30–19.00 (su prenotazione) Ingresso: 3 euro Luogo: Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, Gibellina









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...