“Noi ci ricorderemo”: Nino De Vita in dialogo con Giacomo Di Girolamo al Museo Pepoli

Mercoledì 3 dicembre, alle 17, il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani ospita la presentazione di “Noi ci ricorderemo” (Le Lettere), il libro in cui Nino De Vita ricostruisce vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia attraverso episodi, silenzi e confidenze condivise.

Un’opera intima, dove la memoria personale diventa racconto collettivo e restituisce il profilo più umano di uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. A dialogare con De Vita sarà Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24 e scrittore, che guiderà il pubblico dentro le atmosfere e le tracce di questa lunga relazione fatta di rispetto, discrezione e ascolto reciproco. L'ingresso è gratuito.



