Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
01/12/2025 11:09:00

“Noi ci ricorderemo”: Nino De Vita in dialogo con Giacomo Di Girolamo al Museo Pepoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/noi-ci-ricorderemo-nino-de-vita-in-dialogo-con-giacomo-di-girolamo-al-museo-pepoli-450.jpg

Mercoledì 3 dicembre, alle 17, il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani ospita la presentazione di “Noi ci ricorderemo” (Le Lettere), il libro in cui Nino De Vita ricostruisce vent’anni di amicizia con Leonardo Sciascia attraverso episodi, silenzi e confidenze condivise.

Un’opera intima, dove la memoria personale diventa racconto collettivo e restituisce il profilo più umano di uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. A dialogare con De Vita sarà Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24 e scrittore, che guiderà il pubblico dentro le atmosfere e le tracce di questa lunga relazione fatta di rispetto, discrezione e ascolto reciproco. L'ingresso è gratuito.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...