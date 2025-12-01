Sezioni
Cultura
01/12/2025 09:30:00

Trapani, Alajmo e Carapezza presentano “Avventure postume” alla Libreria Ubik

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/trapani-alajmo-e-carapezza-presentano-avventure-postume-alla-libreria-ubik-450.jpg

La Libreria Galli Ubik di Trapani ospiterà lunedì 1 dicembre, alle 18.00, la presentazione del libro “Avventure postume di personaggi illustri”, firmato da Roberto Alajmo e Marco Carapezza.

Un’opera che unisce letteratura, filosofia e ironia per riportare in scena figure celebri del passato, chiamate a confrontarsi con le inquietudini del presente.

Un gioco intellettuale raffinato, che mescola immaginazione e riflessione critica. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Istituto Superiore Florio di Erice, diretto dalla dirigente Pina Mandina, e vede la partecipazione di un gruppo di docenti impegnati nella formazione continua. Per loro – e per il pubblico – l’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e di confronto sui temi del libro. 

Gli autori offriranno due prospettive complementari. Roberto Alajmo, scrittore, giornalista e drammaturgo, voce riconoscibile della narrativa italiana contemporanea, è noto per uno stile che intreccia ironia, osservazione sociale e attenzione alle fragilità umane. Tra i suoi titoli più apprezzati: “Notizia del disastro”, “Cuore di madre”, “L’età adulta” e “Carne e sangue”.

 Ex direttore artistico del Teatro Biondo di Palermo, ha contribuito a promuovere nuove scritture e sensibilità drammaturgiche. Marco Carapezza, filosofo e docente all’Università di Palermo, è studioso di estetica, linguaggi e processi narrativi. La sua ricerca esplora i rapporti tra immagine, racconto, pensiero contemporaneo e forme della creatività, con un’attenzione costante alla divulgazione e al dialogo con il mondo della scuola, dei teatri e delle istituzioni culturali. Nel libro, Alajmo e Carapezza costruiscono una galleria di personaggi noti – storici, politici, culturali, artistici – che “tornano in vita” in una dimensione immaginaria. Attraverso un registro tra satira e filosofia, il testo interroga la nostra memoria collettiva, i miti pubblici e il confine sottile tra ciò che i grandi sono stati e ciò che la nostra narrazione vuole ricordare. Durante la presentazione, gli autori dialogheranno con il pubblico sui temi dell’opera, sulla scrittura a quattro mani e sulle idee che hanno animato il progetto. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.









