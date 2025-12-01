A Calatafimi si è conclusa la terza edizione di Ecoart Festival 2025

01/12/2025 17:30:00

Si è conclusa venerdì scorso, nella sala conferenze della biblioteca comunale, la terza edizione dell’ECOART Festival 2025, con la cerimonia di presentazione delle opere realizzate dagli artisti coinvolti. All’incontro erano presenti il sindaco Francesco. Gruppuso, l’assessore all’Ecologia A. Fiorello, l’architetto F. Scandariato, insieme ai rappresentanti degli sponsor: S. Bongiorno per Agesp SpA, A. Di Cristofaro per Sicilgesso – Soluzioni per l’edilizia e la società LCR srl di Partinico.

Sono stati premiati tutti gli artisti partecipanti, provenienti da diverse aree della Sicilia e da altre regioni italiane. Contestualmente è stata inaugurata l’esposizione permanente delle opere realizzate in questa edizione, che si affianca a quelle prodotte negli anni precedenti.

Soddisfazione è stata espressa dai promotori e dagli amministratori locali, sottolineando come il tema del rispetto dell’ambiente attraverso l’arte rappresenti un segnale significativo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

Una parte importante dell’organizzazione è stata curata dalla cooperativa ReNe Circular Brand, guidata dal presidente M. Pascale, che ha messo a disposizione materiali tessili di recupero provenienti dal Centro del Riuso di Calatafimi Segesta.

L’iniziativa sarà nuovamente proposta nel mese di dicembre al Parco Archeologico di Segesta, in collaborazione con il Comune di Calatafimi Segesta.



