Videosorveglianza, Santa Ninfa prima in provincia: dalla Regione 149 mila euro

01/12/2025 07:00:00

Il Comune di Santa Ninfa compie un passo decisivo per il potenziamento della sicurezza cittadina. Grazie alla partecipazione al bando promosso dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture, l’ente ha ottenuto un finanziamento di 149.590 euro – il più elevato tra quelli assegnati nella provincia di Trapani – destinato alla realizzazione e all’implementazione del sistema di videosorveglianza urbana.

L’intervento permetterà di ampliare e modernizzare la rete di controllo del territorio, con l’obiettivo di aumentare la tutela dei cittadini e rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto degli atti vandalici e delle situazioni di rischio.

Il bando a cui il Comune ha partecipato si chiama “Avviso per la realizzazione in Sicilia di sistemi di videosorveglianza urbana”, promosso dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana.

In totale il bando metteva a disposizione 15 milioni di euro, con un contributo massimo di 150.000 euro per singolo progetto. Le risorse erano destinate a interventi “cantierabili”, ovvero pronti per essere realizzati, con priorità per i Comuni non ancora dotati di sistemi di controllo o che non avevano ricevuto altri finanziamenti simili nel biennio 2024-2025.

La graduatoria dei progetti ammessi è stata approvata il 29 novembre 2025: su 239 domande presentate, sono stati ammessi 105 progetti.

Un obiettivo strategico

L’Amministrazione comunale di Santa Ninfa definisce questo risultato “importante e strategico” per la comunità, frutto dell’attenzione verso il tema della sicurezza e della professionalità dell’Ufficio tecnico, che ha redatto un progetto ritenuto pienamente rispondente ai criteri richiesti.

“Investire sulla sicurezza significa costruire una città più moderna, accogliente e vivibile – sottolineano dal Comune – ed è una priorità che intendiamo perseguire con determinazione”.

Il nuovo sistema di videosorveglianza rappresenta quindi un tassello fondamentale nel percorso di innovazione e cura del territorio, e un segnale concreto dell’impegno amministrativo verso una comunità più protetta e serena.

Le parole di Schifani e Aricò

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha commentato:

“Sosteniamo le amministrazioni che hanno necessità di potenziare la vigilanza nei propri territori, dando priorità alle aree ancora sprovviste di adeguati sistemi di controllo. Portiamo avanti il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e supportare il lavoro dei sindaci”.

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato:

“Questo intervento rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza. Grazie a questa misura, entro il 2026 molti Comuni potranno dotarsi di sistemi moderni di videosorveglianza, strumenti fondamentali per il controllo del territorio. Continuiamo a lavorare affinché le amministrazioni locali possano disporre di mezzi efficaci e innovativi per rispondere alle esigenze reali delle comunità siciliane”.



