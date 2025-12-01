Lo Sport: Handball Erice prima in classifica - Futsal, vincono sia Marsala che Mazara

01/12/2025 06:00:00

E' stata una settimana di passione con sentimenti contrastanti a riguardo vittorie e sconfitte: catalizzano l'attenzione del fine settimana la vittoria dell'Handball Erice che anche quest'anno gioca un ruolo da protagonista per la conquista dello scudetto ed il pareggio casalingo del Trapani 1905 non tanto per il risultato sportivo comunque positivo, ma per lo striscione indirizzato al suo presidente Antonini che ovviamente non ha gradito. E' il momento del Futsal che nel girone D di serie A2 vede la presenza in zona molto alta della classifica di due squadre della provincia, il Marsala Futsal ed il Futsal Mazara che nel proprio turno di sabato vincono le rispettive sfide accentuando l'entusiasmo dei tifosi che si accalcano nei palazzetti per vedere giocare i propri beneamini.

Handball: l'Ac Life Style Handball Erice ruggisce ancora e consolida il suo status di dominatrice assoluta nel campionato di Serie A1 di pallamano femminile. Le "Arpie" hanno siglato una vittoria schiacciante per 42 a 23 nella decima giornata contro il Teramo, garantendosi due punti d'oro che rinsaldano il primato in classifica con 18 punti (su 10 gare giocate). Nonostante una partenza leggermente passiva in difesa la squadra ha saputo correggere la rotta con autorità, specialmente nel secondo tempo, trasformando la gara in una cavalcata verso il successo. Questo risultato non è solo un trionfo, ma una prova di maturità che proietta l'Handball Erice solitaria e inarrestabile verso i vertici del panorama nazionale. La Sicilia della pallamano ha la sua regina indiscussa. Di seguito le interviste post match:

Futsal: settimana di gloria e consacrazione per il Marsala Futsal che per il Futsal Mazara. Le due formazioni trapanesi vincono i rispettivi match in trasferta in questo difficile Campionato di serie A2 girone D. I lilibetani di Coach Torrejon battono a Castel Volturno in Campania il Junior Domitia per 6 a 7. Una vittoria di carattere che vale doppio e che consolida la posizione dei lilibetani a ridosso delle prime nel proprio girone a tre punti dalla vetta. I mazaresi di Coach Bruno tornano dalla Calabria con una bella vittoria sul Blingink Soverato pert 4 a 5 confermando la seconda posizione in classifica ad una sola lunghezza dalla vetta. Soddisfazioni infine, in casa Under 19, il Marsala Futsal “baby” vince sull’Athletic Palermo per 1 a 2 con reti di Bonafede e Sanalitro, protagonisti pure con la formazione giovanile. Il Marsala Futsal Under 19 mantiene,così, la vetta del Campionato.

Basket femminile: finale al cardiopalma e amaro per la Basket Alcamo, che si arrende al PalaVicenza con il punteggio di 50-46 in una sfida di Serie A2 femminile tesa fino all'ultimo respiro. Nonostante l'aggressività e la tenacia mostrate per quasi tutto l'arco del match, le alcamesi hanno ceduto solo nel finale, lasciando sfumare la possibilità di un successo esterno di grande importanza. Tuttavia, il risultato passa quasi in secondo piano di fronte alle accese polemiche sollevate dalla società alcamese sulla direzione arbitrale. La dirigenza ha espresso forte disappunto per presunte decisioni sfavorevoli, chiedendo attenzione e rispetto per il lavoro e gli sforzi della squadra. Una sconfitta che brucia, non solo per il distacco minimo, ma per il sospetto di aver subito un torto che ha influenzato l'esito della battaglia in campo. L'Alcamo esce a testa alta, ma con la rabbia nel cuore.

Basket serie C: avvio promettente, poi il buio: la Nuova Pallacanestro Marsala si è dovuta arrendere in trasferta, subendo una sconfitta per 80-59 contro la Dierre Reggio Calabria nel campionato di Serie C regionale. I lilibetani avevano approcciato la gara con grande intensità e lucidità, riuscendo a mantenere l'equilibrio e a contenere gli avversari nei primi possessi. Purtroppo, dopo l'iniziale spinta positiva, il meccanismo si è inceppato: la reazione del team calabrese è stata veemente e inarrestabile, trasformandosi in un vero e proprio crollo per la NPM, che non è più riuscita a ricucire lo strappo. La partita si è così chiusa con un divario netto a favore dei padroni di casa. Una battuta d'arresto che deve servire da lezione, dimostrando che nel basket di alto livello l'intensità va mantenuta per tutti i 40 minuti, senza cali di concentrazione.

Calcio serie C: un pareggio che lascia l'amaro in bocca ma che non spegne la passione del tifo granata. Il Trapani ha chiuso la sua partita con un pareggio casalingo 1-1 contro il Monopoli, un risultato che, pur rallentando la corsa al vertice, non compromette la posizione di classifica dei granata. L'emozione più grande, tuttavia, è arrivata dagli spalti. La curva ha espresso con forza un sostegno inequivocabile all'ex patron Vittorio Morace. Attraverso cori e striscioni, i tifosi hanno voluto manifestare solidarietà e vicinanza, in un momento delicato alla famiglia dell'imprenditore scomparso. Un gesto di affetto che supera il mero risultato sportivo, dimostrando un legame indissolubile tra la piazza trapanese e una delle figure storiche recenti del club. Ma ci rimane male l'attuale presidente Valerio Antonini che non perde tempo a rispondere "Non ci metto più un centesimo di euro ..... Babbo Natale è partito per la Finlandia". Di seguito gli highlights del match:

Pickleball: la Marsala Pickleball Team è diventata campione siciliana. Nella finale del torneo a squadre Open Pickleball ha battuto per 3-2 la Pickleball Italy ASD in una sfida intensa ed equilibrata. Il confronto è stato una battaglia sul filo dell’equilibrio, con scambi spettacolari e grande tensione agonistica, ma i marsalesi hanno saputo tenere nervi saldi nei frangenti decisivi, dimostrando coesione di squadra e determinazione. Il punto decisivo, conquistato al termine dell’ultimo match, ha suggellato il trionfo di una stagione fatta di impegno costante, passione e spirito di sacrificio. Per la formazione che ha perso resta l’orgoglio di aver dato vita a un torneo di alto livello tecnico, contribuendo a rendere visibile l’ascesa del pickleball in Sicilia.



