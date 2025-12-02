Cade mentre raccoglie le olive. Interviene il Soccorso Alpino

02/12/2025 21:53:00

Una mattinata dedicata alla raccolta delle olive si è trasformata in un'emergenza a Monreale, dove un uomo di 75 anni, originario del luogo, è stato protagonista di una rovinosa caduta da un albero. L'incidente è avvenuto oggi in tarda mattinata, quando l'uomo è scivolato dalla scala utilizzata per raggiungere i rami.

Nonostante l'immediato arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, l'area in cui si trovava l'oliveto si è rivelata estremamente impervia, rendendo di fatto impossibile l'accesso ai mezzi di soccorso su ruote.

Il recupero difficile: squadre CNSAS in azione

Considerata la complessità dell'ambiente, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l'unico ente abilitato a intervenire in questo tipo di scenari difficili.

Due squadre della Stazione Palermo del CNSAS sono partite immediatamente e hanno raggiunto l'anziano. Dopo le prime valutazioni mediche e la stabilizzazione del ferito, è iniziata la complessa fase di recupero. I tecnici hanno dovuto imbarrellare l'uomo e trasportarlo a spalla, utilizzando la tecnica a passamano, lungo il sentiero impervio.

L'operazione, faticosa e tecnicamente impegnativa, ha permesso di raggiungere il punto in cui l'ambulanza poteva operare in sicurezza. Il 75enne è stato quindi trasferito d'urgenza presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo.

Il personale del CNSAS ha espresso un ringraziamento al personale sanitario del 118 presente sul posto per la professionalità e la stretta collaborazione dimostrata durante l'intervento.



