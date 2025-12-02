Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/12/2025 21:53:00

Cade mentre raccoglie le olive. Interviene il Soccorso Alpino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764708907-0-cade-mentre-raccoglie-le-olive-interviene-il-soccorso-alpino.jpg

Una mattinata dedicata alla raccolta delle olive si è trasformata in un'emergenza a Monreale, dove un uomo di 75 anni, originario del luogo, è stato protagonista di una rovinosa caduta da un albero. L'incidente è avvenuto oggi in tarda mattinata, quando l'uomo è scivolato dalla scala utilizzata per raggiungere i rami.

Nonostante l'immediato arrivo sul posto di un'ambulanza del 118, l'area in cui si trovava l'oliveto si è rivelata estremamente impervia, rendendo di fatto impossibile l'accesso ai mezzi di soccorso su ruote.

 

Il recupero difficile: squadre CNSAS in azione

 

Considerata la complessità dell'ambiente, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l'unico ente abilitato a intervenire in questo tipo di scenari difficili.

Due squadre della Stazione Palermo del CNSAS sono partite immediatamente e hanno raggiunto l'anziano. Dopo le prime valutazioni mediche e la stabilizzazione del ferito, è iniziata la complessa fase di recupero. I tecnici hanno dovuto imbarrellare l'uomo e trasportarlo a spalla, utilizzando la tecnica a passamano, lungo il sentiero impervio.

L'operazione, faticosa e tecnicamente impegnativa, ha permesso di raggiungere il punto in cui l'ambulanza poteva operare in sicurezza. Il 75enne è stato quindi trasferito d'urgenza presso l'Ospedale Ingrassia di Palermo.

Il personale del CNSAS ha espresso un ringraziamento al personale sanitario del 118 presente sul posto per la professionalità e la stretta collaborazione dimostrata durante l'intervento.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...