Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati
02/12/2025 22:00:00

Castelvetrano, incentivare le attività del centro: mozione della consigliera Viola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/castelvetrano-incentivare-le-attivita-del-centro-mozione-della-consigliera-viola-450.jpg

Contrastare la desertificazione commerciale del centro storico di Castelvetrano e favorire la nascita di nuove imprese. È questo l’obiettivo della mozione di indirizzo presentata in Consiglio comunale dalla consigliera Enza Viola (Obiettivo Città), che chiede all’Amministrazione di attivare incentivi mirati per chi intende avviare start-up o nuove attività nel cuore urbano di Castelvetrano.

 

«Oggi il centro storico registra una ridotta attrattività economica – scrive Viola – ed è interesse primario dell’Amministrazione favorire condizioni che sostengano il rilancio delle imprese esistenti e la rigenerazione commerciale e sociale dell’area».

La mozione richiama la normativa sulle Zone Franche Urbane (ZFU), che consente ai Comuni di introdurre agevolazioni fiscali, contributi per le locazioni, riduzioni dei tributi locali, incentivi all’assunzione e sostegni agli investimenti.

 

Viola chiede quindi di valutare l’istituzione – o l’ampliamento – di una ZFU nel centro storico, così da agevolare start-up, nuove imprese e attività già esistenti che intendano insediarsi o trasferirsi nell’area individuata. La proposta passerà ora al vaglio del Consiglio, chiamato a impegnare sindaco e Giunta nell’avvio delle procedure e nell’introduzione di ulteriori misure di sostegno dedicate alle nuove attività commerciali.

 

                                                                                                                                         *****

 

Dal 7 dicembre parte la navetta Belicittà–Centro storico - A Castelvetrano arriva un servizio pensato per facilitare lo shopping natalizio e sostenere le attività commerciali del centro. Dal 7 dicembre 2025, infatti, sarà attiva una navetta che collegherà l’area commerciale di Belicittà con il Centro Storico, particolarmente frequentato in vista delle festività. L’iniziativa, proposta dalla ditta Selinunte Tour, è stata accolta dall’assessora alle Attività Produttive Monia Rubbino, con il supporto operativo della Pro Loco Triscina per la promozione e l’informazione ai cittadini.

 

La navetta sarà disponibile nei weekend e nei giorni festivi di dicembre, con capolinea al Sistema delle Piazze e fermate nelle principali aree di parcheggio esterne. Previsto un costo simbolico, pensato per incentivare l’uso del servizio da parte di residenti, visitatori e turisti.

L’obiettivo è duplice: migliorare la mobilità verso il centro e offrire un sostegno concreto al commercio locale nel periodo più vivace dell’anno. Nei prossimi giorni saranno comunicati nel dettaglio orari e fermate del nuovo servizio.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...