Castelvetrano, incentivare le attività del centro: mozione della consigliera Viola

02/12/2025 22:00:00

Contrastare la desertificazione commerciale del centro storico di Castelvetrano e favorire la nascita di nuove imprese. È questo l’obiettivo della mozione di indirizzo presentata in Consiglio comunale dalla consigliera Enza Viola (Obiettivo Città), che chiede all’Amministrazione di attivare incentivi mirati per chi intende avviare start-up o nuove attività nel cuore urbano di Castelvetrano.

«Oggi il centro storico registra una ridotta attrattività economica – scrive Viola – ed è interesse primario dell’Amministrazione favorire condizioni che sostengano il rilancio delle imprese esistenti e la rigenerazione commerciale e sociale dell’area».

La mozione richiama la normativa sulle Zone Franche Urbane (ZFU), che consente ai Comuni di introdurre agevolazioni fiscali, contributi per le locazioni, riduzioni dei tributi locali, incentivi all’assunzione e sostegni agli investimenti.

Viola chiede quindi di valutare l’istituzione – o l’ampliamento – di una ZFU nel centro storico, così da agevolare start-up, nuove imprese e attività già esistenti che intendano insediarsi o trasferirsi nell’area individuata. La proposta passerà ora al vaglio del Consiglio, chiamato a impegnare sindaco e Giunta nell’avvio delle procedure e nell’introduzione di ulteriori misure di sostegno dedicate alle nuove attività commerciali.

*****

Dal 7 dicembre parte la navetta Belicittà–Centro storico - A Castelvetrano arriva un servizio pensato per facilitare lo shopping natalizio e sostenere le attività commerciali del centro. Dal 7 dicembre 2025, infatti, sarà attiva una navetta che collegherà l’area commerciale di Belicittà con il Centro Storico, particolarmente frequentato in vista delle festività. L’iniziativa, proposta dalla ditta Selinunte Tour, è stata accolta dall’assessora alle Attività Produttive Monia Rubbino, con il supporto operativo della Pro Loco Triscina per la promozione e l’informazione ai cittadini.

La navetta sarà disponibile nei weekend e nei giorni festivi di dicembre, con capolinea al Sistema delle Piazze e fermate nelle principali aree di parcheggio esterne. Previsto un costo simbolico, pensato per incentivare l’uso del servizio da parte di residenti, visitatori e turisti.

L’obiettivo è duplice: migliorare la mobilità verso il centro e offrire un sostegno concreto al commercio locale nel periodo più vivace dell’anno. Nei prossimi giorni saranno comunicati nel dettaglio orari e fermate del nuovo servizio.



