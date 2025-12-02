Sezioni
Cronaca
02/12/2025 17:56:00

Donna precipita dal quarto piano e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764694681-0-donna-precipita-dal-quarto-piano-e-muore.jpg

Mattinata drammatica a Palermo, dove una donna anziana è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un edificio in via Mario Orso Corbino. La tragedia si è consumata nelle prime ore del giorno, sotto gli occhi attoniti di residenti e passanti.

 

Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone avrebbero assistito alla caduta e immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare: le gravissime ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

 

L’area è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare le cause che hanno portato al tragico epilogo. Non si esclude nessuna pista, dal gesto volontario all’incidente domestico.

La comunità del quartiere, sconvolta, si è stretta nel dolore attorno ai familiari della vittima.









