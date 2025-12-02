A Trapani l’associazione Tuluile Bantu racconta 25 anni di missione in Congo

02/12/2025 09:08:00

Sabato 6 dicembre, alle 17.30, l’Hotel Tirreno di Pizzolungo ospiterà l’incontro “25 anni di solidarietà”, promosso dall’Associazione Tuluile Bantu – APS di Trapani.

Un appuntamento pensato per ripercorrere la storia, le tappe e i risultati più significativi del progetto umanitario che l’associazione, nata e cresciuta nel territorio trapanese, porta avanti da un quarto di secolo nella lontana Makumbi, nella Repubblica Democratica del Congo.

Nel corso degli anni A.TU.BA. ha realizzato un programma di interventi che ha trasformato un’area nel cuore della foresta equatoriale in un punto di riferimento sociale, educativo e sanitario. Grazie alle iniziative benefiche e alle donazioni raccolte, a Makumbi sono stati costruiti e resi operativi un Centro Polivalente, strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, una Chiesa e diversi spazi di accoglienza dedicati alla comunità locale. A raccontare il lungo cammino saranno i soci fondatori, i volontari attivi e gli operatori sanitari che negli anni hanno prestato servizio presso l’ospedale di Makumbi, portando competenze, sostegno e testimonianze dirette.

Un incontro che non vuole solo celebrare un traguardo, ma riaffermare l’impegno dell’associazione nel promuovere sviluppo, dignità e diritti attraverso progetti concreti. La serata proseguirà con una cena solidale, momento conviviale pensato per festeggiare l’anniversario e continuare a sostenere le attività future.



