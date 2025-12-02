Sezioni
Cultura
02/12/2025 16:18:00

Marsala, rinviato all'8 dicembre lo spettacolo teatrale "Il Vedovo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/marsala-rinviato-all-8-dicembre-lo-spettacolo-teatrale-il-vedovo-450.jpg

Lo spettacolo teatrale "Il Vedovo", con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, inserito nel cartellone della stagione teatrale diretta dalla Oddo Management e prodotta dall'associazione "Si Può fare", previsto originariamente per il 4 dicembre al Teatro Impero a Marsala, è rinviato a lunedì 8 dicembre, per motivi non imputabili all’organizzazione.

Tutti i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. “Il Vedovo” è un film del 1959 diretto da Dino Risi e interpretato da Alberto Sordi e Franca Valeri.

Il film, che è un capolavoro della commedia all'italiana, viene proposto in adattamento teatrale diretto da Massimo Ghini. 
Info botteghino: 388 566 2176 - 342 033 0263 (solo WhatsApp), 9.00–13.00 • 16.00–19.00 biglietteriaoddo@libero.it 
Link biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=628895



