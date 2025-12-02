Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/12/2025 18:05:00

Marta Fascina: primo atto in quattro anni per la deputata fantasma eletta a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764695280-0-marta-fascina-primo-atto-in-quattro-anni-per-la-deputata-fantasma-eletta-a-marsala.jpg

Quattro anni. Tanto è durato il silenzio parlamentare di Marta Fascina, deputata di Forza Italia eletta nel collegio di Marsala e nota – suo malgrado – come la più “evanescente” tra gli eletti siciliani. Nessuna conferenza stampa, interventi pubblici ridotti al minimo, un’attività legislativa ferma al 2021. Poi, all’improvviso, la riapparizione: Fascina, ultima compagna di Berlusconi prima di morire, torna a parlare, e lo fa con una proposta di legge destinata a scuotere il dibattito nazionale.

L’ultimo atto a sua prima firma risaliva al 5 ottobre 2021, ai tempi del governo Draghi. Adesso la deputata rompe il silenzio con un testo che punta dritto a uno dei temi più carichi di tensione politica e sociale: la responsabilità penale dei minori. Obiettivo dichiarato: rendere imputabili i tredicenni. Una misura che lei stessa definisce norma “anti-maranza”.

“Un’emergenza sociale”
Nella sua nota, Fascina parla di una crescita “esponenziale” dei reati commessi da under 14, spesso – sostiene – arruolati o manipolati da gruppi criminali che sfruttano il limite d’età come scudo giudiziario. Da qui la rivendicazione della necessità di intervenire:

“Il dilagare dei reati contro la persona e il patrimonio da parte di soggetti infraquattordicenni richiede un intervento strutturale”.

Secondo la deputata, la riforma non cancellerebbe la valutazione caso per caso della capacità di intendere e volere, che resterebbe obbligatoria. Ma cambierebbe la cornice: l’Italia dovrebbe affrontare “in maniera sistematica” il fenomeno della criminalità giovanile in età sempre più precoce, trasformando un dibattito che ritorna ciclicamente in un intervento legislativo immediato.

Un ritorno dopo una legislatura in sordina
Riemergere con una proposta così divisiva è una scelta che non passa inosservata. Nella legislatura in corso, Fascina si era fatta notare più per le assenze che per la produzione legislativa: solo quattro le firme apposte a testi di legge. Temi disparati – dall’equa retribuzione ai femminicidi digitali, fino alla giornata in memoria dell’agente Filippo Raciti – ma senza un vero filo rosso. Poi, il silenzio.

Adesso, la deputata torna sulla scena scegliendo uno dei temi più sensibili dell’agenda italiana: la giustizia minorile e l’onda delle proposte “anti-baby gang”, terreno che da mesi alimenta tensioni tra giuristi, governo e opposizioni.

Una proposta che farà discutere
Rendere imputabili i tredicenni significa toccare il cuore del sistema penale minorile, costruito in Italia su principi di tutela, recupero e residualità della pena detentiva. Non è un caso che la proposta di Fascina abbia già aperto un fronte di commenti e reazioni, che investono non solo il piano politico, ma anche quello costituzionale.

 

 









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...