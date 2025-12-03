3 Dicembre: Bitcoin giù, Putin contro l'Europa, ultimatum di Trump a Maduro

03/12/2025 07:09:00

E' il 3 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Le minacce di Putin e lo scandalo a Bruxelles le due notizie principali di oggi sulle prime pagine dei giornali italiani. Non è così per La Stampa che esce con la sovra copertina dedicata alla disabilità. Sanchez tende la mano a Junts nella speranza di finire la legislatura, e sempre le minacce di Putin sui giornali spagnoli. L'America prova a riallineare al suo piano di pace la Russia, ma dopo le dichiarazioni di Putin la strada è tutta in salita, secondo Le Figarò. Sempre le parole di Putin, ma anche le mosse del Governo italiano sull'oro, sul FT. La Mogherini capeggia sul belga Le Soir. Ancora Putin, e le ingiustizie a 14 anni da Hillsboroug, su quotidiani inglesi. Il Governo svizzero allenta la normativa sulla vendita di armi ad altri stati. Israele continua a uccidere, anche un altro giornalista. Lula chiede a Trump una soluzione diplomatica per il Venezuela. E Maduro denuncia il terrorismo psicologico USA.

• Il Bitcoin è in caduta libera. Il 6 ottobre un bitcoin valeva 126 mila dollari, oggi 86 mila dollari. Solo negli ultimi tre giorni la criptovaluta è arrivata a perdere anche più del 6 per cento

• Putin ha accusato l’Europa di voler sabotare i colloqui di pace avanzando proposte «assolutamente inaccettabili». Ieri è rimasto per cinque ore a colloquio con Witkoff e Kushner. Intervistato dalla Fox, Rubio ha detto che i colloqui hanno portato ad «alcuni progressi»

• L’Europa è paralizzata. La Bce rifiuta di fornire garanzie sull’utilizzo dei beni congelati russi a causa di un prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina



• A Roma c’è la centesima vittima della strada di quest’anno: una signora di 84 anni, investita da un tir in via Prenestina, all’altezza di Tor Tre Teste

• Trump lancia un ultimatum a Maduro. Prima del vertice alla Casa Bianca lo ha chiamato per offrirgli un passaggio sicuro per lasciare il Venezuela insieme alla moglie, al figlio e ai fedelissimi, a patto che abbandoni immediatamente l’incarico

• Il diplomatico italiano Stefano Sannino e l’ex ministro Federica Mogherini sono stati arrestati a Bruxelles. Sono accusati di aver gestito in modo fraudolento un programma di formazione per diplomatici europei

• Il papa ha pregato al porto di Beirut, dove nel 2020 un’esplosione provocò 240 morti e 7 mila feriti. Sul volo di ritorno per Roma ha consigliato ai giornalisti desiderosi di capire qualcosa in più su di lui di leggere La pratica della presenza di Dio, testo di un carmelitano scalzo del XVII secolo

• L’inchiesta su Mediobanca è già costata 3 miliardi agli azionisti del Monte dei Paschi di Siena

• All’edizione di quest’anno di Atreju saranno ospiti, tra gli altri, molti non politici: Raul Bova, Gigi Buffon, Julio Velasco, Ilaria D’Amico, Mara Venier, Carlo Conti, Ezio Greggio

• Una youtuber ha trovato su un vecchio hard disk foto inedite che mostrano un Andrea Sempio di 19 anni, fuori dalla villetta di via Pascoli, a Garlasco, a poche ore dalla scoperta del corpo di Chiara Poggi

• I sondaggi in Germania danno Afd come primo partito

• Hamas ha consegnato agli israeliani i resti di un ostaggio. Probabilmente appartengono a uno dei due ultimi corpi da riconsegnare in base agli accordi sulla «fase uno» della tregua

• Il Sud-Est dell’Asia è travolto dal più grave disastro naturale dopo lo tsunami del 2004, che fece più di 200 mila morti. Il maltempo ha fatto circa 1.300 vittime in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Ci sono anche centinaia di dispersi

• Sono almeno 6 mila i ricorsi contro il semestre filtro della facoltà di Medicina

• Il tribunale di Torino ha assolto Silvio Viale, ginecologo dell’ospedale Sant’Anna di Torino e consigliere comunale per +Europa, dall’accusa di violenza sessuale

• Pietro Beccari, attuale ceo di Louis Vuitton (dal 2023), è stato messo anche alla guida di Lvmh Fashion Group in sostituzione di Sidney Toledano

• Lo sceneggiato su Sandokan ha raggiunto l’altra sera su Rai 1 quasi 6 milioni di spettatori, con il 34 per cento di share. Così Fiorello sul protagonista Can Yaman: «Lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!»

• Formula 1, il giovane pilota Isack Hadjar è stato scelto dalla Red Bull per affiancare Verstappen nel 2026

• È morto il fotografo francese Regis Bossu, autore del celebre scatto del «bacio socialista» tra Erich Honecker e Leonid Breznev. Era malato da tempo. Aveva 81 anni

• Se ne sono andati anche il principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi (53 anni), il sociologo esperto di catastrofi Kai T. Erikson (94), l’enologo protagonista della rinascita del Barbera Giuliano Noè (90), il rapper Carlito Junior Milfort alias Poorstacy (26), l’industriale veneto Nicola Tognana (73)





Titoli

Corriere della Sera: Putin minaccia l’Ue: pronti alla guerra

la Repubblica: «Pronti alla guerra con l’Europa»

La Stampa: Guerra, Putin minaccia l’Europa

Il Sole 24 Ore: Edilizia, arriva il nuovo Codice

Il Messaggero: Putin, minaccia all’Europa

Il Giornale: Appalti, miei Prodi

Avvenire: Tutti parlano di guerra / e cercano poco la pace

Qn: Putin minaccia l’Europa / «Siamo pronti alla guerra»

Il Fatto: Ci facciamo sempre riconoscere

Leggo: «Se la Ue vuole la guerra, siamo pronti»

Libero: La roulette russa

La Verità: Ue corrotta come l’Ucraina / Fermata la biondina del Pd

Il Mattino: Europa, le minacce di Putin

il Quotidiano del Sud: Putin minaccia l’Europa

il manifesto: Bel lavoro

Domani: Ucraina, Putin minaccia l’Europa / «Se vuole la guerra, siamo pronti»



