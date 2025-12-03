Buongiorno24 del 3 Dicembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Oggi apriamo da Marsala, dove è stato arrestato anche il secondo indagato per l’incendio alla pescheria Crimi. Secondo la Procura avrebbe più volte violato i domiciliari: con lui sono ora in carcere entrambi i fratelli accusati del rogo, ricostruito grazie ai filmati e agli indizi raccolti dagli investigatori. Sempre a Marsala, ieri si è aperto in Tribunale il processo su mafia e controllo dei pascoli, con sette imputati coinvolti in un’inchiesta di Dda e Guardia di Finanza.
Ci spostiamo a Trapani, dove i Carabinieri hanno arrestato un 44enne già ai domiciliari per droga: in casa nascondeva quasi 17 grammi di cocaina e 4.000 euro. Intanto la polizia locale fa il bilancio dell’anno su roghi e rifiuti: centinaia le segnalazioni e sequestri anche grazie all’uso di un drone operativo giorno e notte.
A Palermo, la politica regionale è scossa da nuovi sviluppi giudiziari. La Procura ha chiesto il processo per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: l’udienza preliminare è fissata per il 21 gennaio. All’Ars, invece, la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Renato Schifani è stata respinta con 41 voti contrari. E cresce l’attesa per la decisione del gip sugli arresti domiciliari chiesti per Totò Cuffaro, per il deputato Saverio Romano e per altri sedici indagati.
Sul fronte della cronaca, sempre nel Palermitano, si è tolto la vita l’autista della Segesta fermato due settimane fa mentre guidava il bus Palermo-Trapani con un tasso alcolemico oltre i limiti.
Guardiamo ai dati nazionali: dal 1991 ad oggi sono 402 i Comuni sciolti per mafia. Quasi il 90% si concentra tra Sicilia, Calabria e Campania, con l’Isola ancora sul podio.
Da Catania, infine, arriva la notizia dell’arresto di Grazia Santapaola, 68 anni, cugina dello storico boss Nitto: per la Dda avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella gestione di estorsioni, affari e rapporti interni al clan.
E poi c’è il tema della sicurezza idrica: via libera dal ministero al rialzo del livello della diga Trinità, a Castelvetrano, per evitare nuovi sversamenti.
La personalizzazione delle magliette online rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nel settore della stampa tessile contemporanea.La possibilità di progettare un capo su misura attraverso strumenti...
E' il 3 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. Le minacce di Putin e lo scandalo a Bruxelles le due notizie principali di oggi sulle prime pagine dei giornali italiani. Non è...
Un supermercato di nuova generazione con 1.500 mq di superficie di vendita, spazi moderni e servizi evoluti: apre a Trapani il nuovo SuperConveniente del Gruppo Sottile, storico partner del Gruppo Arena, che porta in città...
Una storia che due settimane fa aveva fatto il giro della Sicilia per la sua singolarità – e per il rischio sfiorato da decine di passeggeri – si chiude oggi nel modo più tragico. D.M., 56 anni, autista della Segesta, si...
Per chi a Trapani conosce e frequenta Nails in Love, la partecipazione di Clarissa Sansica non è una sorpresa. Dodici anni di lavoro costante, un centro in continua crescita e una comunità di clienti affezionate:...