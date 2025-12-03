Sezioni
Cronaca
03/12/2025 09:00:00

Buongiorno24 del 3 Dicembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/buongiorno24-del-3-dicembre-2025-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Oggi apriamo da Marsala, dove è stato arrestato anche il secondo indagato per l’incendio alla pescheria Crimi. Secondo la Procura avrebbe più volte violato i domiciliari: con lui sono ora in carcere entrambi i fratelli accusati del rogo, ricostruito grazie ai filmati e agli indizi raccolti dagli investigatori. Sempre a Marsala, ieri si è aperto in Tribunale il processo su mafia e controllo dei pascoli, con sette imputati coinvolti in un’inchiesta di Dda e Guardia di Finanza.

 

Ci spostiamo a Trapani, dove i Carabinieri hanno arrestato un 44enne già ai domiciliari per droga: in casa nascondeva quasi 17 grammi di cocaina e 4.000 euro. Intanto la polizia locale fa il bilancio dell’anno su roghi e rifiuti: centinaia le segnalazioni e sequestri anche grazie all’uso di un drone operativo giorno e notte.

 

A Palermo, la politica regionale è scossa da nuovi sviluppi giudiziari. La Procura ha chiesto il processo per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: l’udienza preliminare è fissata per il 21 gennaio. All’Ars, invece, la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Renato Schifani è stata respinta con 41 voti contrari. E cresce l’attesa per la decisione del gip sugli arresti domiciliari chiesti per Totò Cuffaro, per il deputato Saverio Romano e per altri sedici indagati.

 

Sul fronte della cronaca, sempre nel Palermitano, si è tolto la vita l’autista della Segesta fermato due settimane fa mentre guidava il bus Palermo-Trapani con un tasso alcolemico oltre i limiti.

 

Guardiamo ai dati nazionali: dal 1991 ad oggi sono 402 i Comuni sciolti per mafia. Quasi il 90% si concentra tra Sicilia, Calabria e Campania, con l’Isola ancora sul podio.

 

Da Catania, infine, arriva la notizia dell’arresto di Grazia Santapaola, 68 anni, cugina dello storico boss Nitto: per la Dda avrebbe avuto un ruolo di rilievo nella gestione di estorsioni, affari e rapporti interni al clan.

 

E poi c’è il tema della sicurezza idrica: via libera dal ministero al rialzo del livello della diga Trinità, a Castelvetrano, per evitare nuovi sversamenti.

 









