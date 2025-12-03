Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/12/2025 08:00:00

 Si toglie la vita l’autista del bus Palermo–Trapani fermato per guida in stato d’ebbrezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/si-toglie-la-vita-l-autista-del-bus-palermo-trapani-fermato-per-guida-in-stato-d-ebbrezza-450.jpg

Una storia che due settimane fa aveva fatto il giro della Sicilia per la sua singolarità – e per il rischio sfiorato da decine di passeggeri – si chiude oggi nel modo più tragico. D.M., 56 anni, autista della Segesta, si è tolto la vita nella sua casa di Mussomeli, a quindici giorni di distanza da quel controllo della Polizia Stradale che aveva portato al ritiro della patente e alla sospensione dal servizio.

L’uomo era stato protagonista dell’episodio avvenuto lungo la Palermo–Trapani, quando un medico a bordo aveva notato che il pullman procedeva a zig zag, urtando più volte i paletti rifrangenti nei tratti a doppio senso. Capito il pericolo, il professionista si era qualificato e aveva convinto l’autista ad accostare nei pressi di Segesta, evitandogli – e soprattutto evitando ai 22 passeggeri – conseguenze potenzialmente disastrose.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che lo avevano sottoposto all’alcol test: il tasso alcolemico era risultato superiore allo zero, limite massimo consentito per chi guida mezzi pubblici. Da quel momento, per lui era scattata la sospensione dal servizio.

Secondo quanto riportato, non è chiaro se il gesto sia legato direttamente all’episodio, anche se colleghi e conoscenti raccontano che l’autista – con oltre vent’anni di servizio – stesse vivendo un periodo particolarmente delicato. La stessa Segesta lo ricorda come “un gran lavoratore, irreprensibile e sempre disponibile”.

Quindici giorni dopo quel controllo, la notizia della sua morte mette una tragica ombra su una vicenda che, inizialmente, era stata raccontata come un episodio di pericolo sventato grazie alla prontezza di un passeggero. Oggi la storia assume un’altra dimensione, fatta di fragilità personali e di un epilogo che avrebbe dovuto essere evitato.

La Procura dovrà adesso chiarire tutti i passaggi della vicenda, mentre il mondo del trasporto pubblico siciliano si interroga sulle condizioni di vita e di lavoro di chi ogni giorno ha la responsabilità di portare a destinazione migliaia di persone.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...