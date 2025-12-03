Trapani celebra gli Ottoni Animati: il Comune conferisce il titolo di “Ambasciatori del...

03/12/2025 23:30:00

A Trapani la musica incontra il riconoscimento istituzionale. Il Comune ha conferito al maestro Alberto Anguzza e agli Ottoni Animati il titolo di Ambasciatori della Cultura Trapanese, un attestato simbolico ma dal forte significato identitario. Un modo per dire grazie a un gruppo che da anni porta in giro – in Italia e all’estero – energia, talento e un pezzo autentico di questa città.

Il gruppo trapanese guidato dal maestro Alberto Anguzza è da anni una vera bandiera della città. Con le loro trombe, i fiati e un’energia contagiosa, gli Ottoni Animati hanno fatto ballare piazze e festival in tutta Italia e nel mondo. L’ultima tappa, Chicago, per il Columbus Day, dove hanno rappresentato l’Italia e la Sicilia. Non era la prima volta: erano già stati lì nel 2018 e negli anni hanno collezionato numerose esibizioni internazionali, diventando un punto di riferimento delle street band mediterranee.

Il legame con Trapani resta però il centro della loro storia: dagli esordi nei vicoli del centro alle tournée internazionali, gli Ottoni Animati hanno costruito un’identità culturale che unisce tradizione, creatività e spirito collettivo. Una realtà che nel tempo è diventata parte del patrimonio affettivo della città.

La cerimonia si terrà a Palazzo Cavarretta, dove il gruppo regalerà un momento musicale affacciato dal balcone, trasformando l’occasione istituzionale in un piccolo evento di piazza.

Tra i promotori del riconoscimento c’è la consigliera comunale Angela Grignano, che sottolinea il valore del gesto: «Sono profondamente lieta che l’Amministrazione abbia accolto la proposta di conferire agli Ottoni Animati questo titolo. È un riconoscimento che premia non solo la loro musica, ma la loro capacità di portare l’identità trapanese oltre i confini della città».

Grignano aggiunge: «Hanno fatto conoscere Trapani in contesti nazionali e internazionali, mantenendo un legame forte con la loro comunità. Meritano pienamente questo gesto di orgoglio da parte della città».

Infine un invito e un impegno: «Ringrazio l’Amministrazione per il sostegno e invito tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia. Questo riconoscimento è parte di un percorso che desidero portare avanti: valorizzare sempre più i trapanesi che si distinguono per merito e talento. Avanti tutta e… musica!».

Una celebrazione che appartiene alla città e ai suoi artisti, pronta a risuonare domani nel cuore del centro storico.



