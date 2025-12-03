Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
03/12/2025 23:30:00

Trapani celebra gli Ottoni Animati: il Comune conferisce il titolo di “Ambasciatori del...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764800916-0-trapani-celebra-gli-ottoni-animati-il-comune-conferisce-il-titolo-di-ambasciatori-del.jpg

A Trapani la musica incontra il riconoscimento istituzionale. Il Comune ha conferito al maestro Alberto Anguzza e agli Ottoni Animati il titolo di Ambasciatori della Cultura Trapanese, un attestato simbolico ma dal forte significato identitario. Un modo per dire grazie a un gruppo che da anni porta in giro – in Italia e all’estero – energia, talento e un pezzo autentico di questa città.

Il gruppo trapanese guidato dal maestro Alberto Anguzza è da anni una vera bandiera della città. Con le loro trombe, i fiati e un’energia contagiosa, gli Ottoni Animati hanno fatto ballare piazze e festival in tutta Italia e nel mondo. L’ultima tappa, Chicago, per il Columbus Day, dove hanno rappresentato l’Italia e la Sicilia. Non era la prima volta: erano già stati lì nel 2018 e negli anni hanno collezionato numerose esibizioni internazionali, diventando un punto di riferimento delle street band mediterranee.

Il legame con Trapani resta però il centro della loro storia: dagli esordi nei vicoli del centro alle tournée internazionali, gli Ottoni Animati hanno costruito un’identità culturale che unisce tradizione, creatività e spirito collettivo. Una realtà che nel tempo è diventata parte del patrimonio affettivo della città.

La cerimonia si terrà a Palazzo Cavarretta, dove il gruppo regalerà un momento musicale affacciato dal balcone, trasformando l’occasione istituzionale in un piccolo evento di piazza.

Tra i promotori del riconoscimento c’è la consigliera comunale Angela Grignano, che sottolinea il valore del gesto: «Sono profondamente lieta che l’Amministrazione abbia accolto la proposta di conferire agli Ottoni Animati questo titolo. È un riconoscimento che premia non solo la loro musica, ma la loro capacità di portare l’identità trapanese oltre i confini della città».

Grignano aggiunge: «Hanno fatto conoscere Trapani in contesti nazionali e internazionali, mantenendo un legame forte con la loro comunità. Meritano pienamente questo gesto di orgoglio da parte della città».

Infine un invito e un impegno: «Ringrazio l’Amministrazione per il sostegno e invito tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia. Questo riconoscimento è parte di un percorso che desidero portare avanti: valorizzare sempre più i trapanesi che si distinguono per merito e talento. Avanti tutta e… musica!».

Una celebrazione che appartiene alla città e ai suoi artisti, pronta a risuonare domani nel cuore del centro storico.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente