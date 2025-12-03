Liberty Lines, ecco chi sono i sette destinatari delle misure cautelari

03/12/2025 13:28:00

Le indagini sulla Liberty Lines entrano nella fase più incisiva.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani ha disposto sette misure cautelari personali nei confronti di altrettanti membri apicali della compagnia armatoriale. Si tratta, per la Procura, delle figure ritenute più direttamente coinvolte nel sistema di irregolarità e omissioni contestato negli ultimi mesi.

Il provvedimento applica per tutti:

il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo

nei comuni di e il divieto temporaneo di esercitare ruoli direttivi in imprese o persone giuridiche.

Una misura doppia, sia coercitiva che interdittiva, che segna un passaggio investigativo di grande rilievo.

Chi sono i sette indagati raggiunti dalla misura

Secondo quanto disposto dal Gip, le misure cautelari riguardano:

Alessandro Forino , presidente del Consiglio di amministrazione

, presidente del Consiglio di amministrazione Gennaro Cotella , dirigente operativo

, dirigente operativo Anna Alba , figura centrale nei rapporti con la Capitaneria

, figura centrale nei rapporti con la Capitaneria Gianluca Morace , direttore generale

, direttore generale Marco Dalla Vecchia , dirigente operativo

, dirigente operativo Nunzio Formica , responsabile operativo, coinvolto nelle intercettazioni sulle avarie

, responsabile operativo, coinvolto nelle intercettazioni sulle avarie Giancarlo Licari, comandante d’armamento

Sono i nomi già presenti nella richiesta della Procura e confermati nel provvedimento del giudice, che ritiene sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari.

Chi resta fuori dalle misure cautelari

Il giudice ha invece rigettato la richiesta di applicazione di misure per altri indagati, ritenendo – caso per caso – inesistenti o insufficienti i gravi indizi o le esigenze cautelari.

Tra questi:

Ferdinando Morace , direttore tecnico

, direttore tecnico Paolo Marzio , ex comandante della Capitaneria di Trapani

, ex comandante della Capitaneria di Trapani Elio Maniglia , luogotenente della Capitaneria

, luogotenente della Capitaneria Giuseppe Zichichi

Michele Giacalone

Giuseppe Banano

Mirko Ballotta

Giuseppe Petralia

Gaspare Cortesiano

Salvatore Strazzera

Giuseppe Vincenzo Manuguerra , comandante intercettato nella frase “Io cristiani a morire non ne porto”

, comandante intercettato nella frase “Io cristiani a morire non ne porto” Carmelo Maimone

Vincenzo Papiro

Lorenzo Russo

Elenio Orazio Genovese

Maurizio Castrogiovanni

Rosario Giunta

Giuseppe Torrente

Francesco Traina

Angelo Di Pietro

Vincenzo Andrea Tesoriero

Salvatore Svezia

Christian Cambria

Salvatore La Fauci

Attilio Di Blasi

Massimo Grillo , comandante al centro delle intercettazioni sul rischio incendio

, comandante al centro delle intercettazioni sul rischio incendio Nunzio Stornante

Pietro Mancuso

Gianfranco Parisi

Natale Batessa

Marcello Rosario Santagati

Giovanni Battista Lo Nigro

Francesco Lo Bocchiaro

Giancarlo Giuseppe Porcino

Giuseppe Bertolini

Giovanni Campo

Ruben Piemonte

Pietro Giordano

Roberto Maltese

Per tutti costoro non sono state applicate misure, ma restano indagati nell’inchiesta.

Sequestro confermato per la società, non per i 100 milioni “per equivalente”

Il Gip ha inoltre:

convalidato il sequestro preventivo disposto d’urgenza dalla Procura il 18 novembre sulle quote societarie e sull’intero complesso aziendale della Liberty Lines (fabbricati, mezzi, imbarcazioni, macchinari, crediti, disponibilità liquide).

La gestione resta affidata agli amministratori giudiziari Pietro Squatrito , Fabrizio Abate ed Emanuele Lo Voi Geraci .

disposto d’urgenza dalla Procura il 18 novembre sulle e sull’intero complesso aziendale della Liberty Lines (fabbricati, mezzi, imbarcazioni, macchinari, crediti, disponibilità liquide). La gestione resta affidata agli amministratori giudiziari , ed . non ha convalidato invece il sequestro preventivo di oltre 100 milioni di euro disposto “per equivalente”, rigettando la richiesta della Procura e ordinandone la restituzione.

L’inchiesta è nella fase delle indagini preliminari.

Per tutti gli indagati, compresi coloro raggiunti da misure cautelari, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.



