Marsala 2026: prosegue il "Tour d'Ascolto" del PD

03/12/2025 22:01:00

Prosegue il “Tour d’Ascolto” del Partito Democratico di Marsala nelle periferie della città. Dopo l’appuntamento nella Zona Nord, la segreteria del Circolo PD ha incontrato i residenti di Contrada Bambina, nell’area sud del territorio comunale, nell’ambito del programma di “Ascolto Territoriale e Segreterie Itineranti”.

L’iniziativa, avviata per riportare la politica a stretto contatto con i cittadini, punta a raccogliere esigenze, disagi e proposte direttamente dai quartieri periferici. L’incontro in Contrada Bambina è stato descritto come partecipato e costruttivo, con numerose segnalazioni che fotografano uno stato di criticità diffuso.

Tra i principali problemi emersi: Manto stradale fortemente deteriorato, con tratti che necessitano interventi urgenti; Servizio di trasporto pubblico insufficiente, con richieste di potenziamento delle corse; Accessi al mare inadeguati o chiusi, un tema che incide non solo sulla vivibilità dei residenti, ma anche sul comparto turistico della zona sud: molte vie d’accesso risultano strette, impercorribili dai mezzi pubblici o dai soccorsi, e rese insicure dalla presenza di cancelli e ostacoli. Durante il confronto sono stati affrontati anche temi di carattere cittadino: dall’aumento del gioco d’azzardo alle difficoltà vissute dagli adolescenti, dalla carenza idrica che sta penalizzando il settore agricolo alla mancanza di sinergia tra l’Amministrazione e la comunità locale.

Le criticità rilevate nella Zona Nord

Nel precedente appuntamento, dedicato al quartiere Santi Filippo e Giacomo e alle contrade limitrofe, erano emerse altre problematiche ritenute dal PD “urgenti e irrisolte”:

Sicurezza stradale precaria , con assenza di strisce pedonali in punti nevralgici e scarsi controlli sul limite di velocità.

, con assenza di strisce pedonali in punti nevralgici e scarsi controlli sul limite di velocità. Carenze nel trasporto pubblico , soprattutto nelle ore pomeridiane, con forti disagi per studenti e soggetti fragili.

, soprattutto nelle ore pomeridiane, con forti disagi per studenti e soggetti fragili. Strade non ripristinate dopo i lavori alla rete idrica, al punto da costringere alcuni residenti a interventi autonomi per garantire la viabilità.

A margine dell’incontro, il Dipartimento Cultura del Partito ha proposto una passeggiata ricognitiva lungo la “Via dei Bagli”, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e produttivo dell’area nord. Tra le idee discusse anche il recupero di edifici scolastici dismessi come luoghi di aggregazione e l’apertura di “Bar Civici” dedicati a giovani e anziani.



