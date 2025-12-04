4 Dicembre: stallo Ucraina, spread giù, stop al gas russo, altra donna uccisa dal marito

04/12/2025 07:04:00

E' il 4 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’incontro a Bruxelles tra Zelens’kyj e gli inviati statunitensi è saltato per non ben specificati motivi, ma oggi a Miami Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare il negoziatore capo ucraino Umerov

• Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso sotto i 70 punti. È il valore più basso dal 2009, inferiore persino all’indicatore francese equivalente

• L’Ue ha trovato un accordo su come interrompere le importazioni di gas russo entro settembre 2027. Ma l’Ungheria ha già detto che farà ricorso, per difendere la sua «sovranità energetica»

• A Bruxelles Mogherini e Sonnino sono stati rilasciati (rimangono indagati). Sonnino si dimetterà dalla direzione generale della Commissione Ue per il Medio Oriente e il Nord Africa



• In provincia di Ancona una donna di origini macedoni è stata trovata morta in casa, probabilmente uccisa dal marito connazionale al momento irreperibile, che da tempo la maltrattava

• In provincia di Bergamo un operaio di 27 anni di origini marocchine è morto schiacciato da un macchinario

• Nel barese un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito gravemente in uno scontro tra il suo monopattino e una bici elettrica

• Nel leccese si cerca una giovane da 10 giorni. In tv la madre ha detto di credere che il responsabile della scomparsa sia il fidanzato

• È stata resa nota la storia di un diciottenne che a settembre è stato rianimato all’ospedale di Bergamo dopo 90 minuti a cuore fermo

• Israele riaprirà il valico di Rafah, tra Gaza e Egitto, ma solo in uscita, e non anche in entrata come previsto dagli accordi. L’esercito israeliano ieri ha attaccato Gaza facendo sei morti, due dei quali erano bambini

• Martedì sempre a Gaza 54 coppie si sono sposate durante un matrimonio di massa finanziato dagli Emirati Arabi Uniti

• Alla camera ardente di Pietrangeli al Foro Italico hanno risuonato le canzoni di Aznavour, al funerale si è presentato anche il principe Alberto di Monaco

• Macron ha lanciato la proposta di un bollino di qualità, concesso dai giornalisti, da attribuire ai media più affidabili

• La città di San Francisco ha fatto causa ad alcune multinazionali, come Kraft, Nestlé e Pepsi, perché producono cibi poco salutari

• L’India installerà un’app del governo per la cybersicurezza su tutti i telefoni

• Prada ha perfezionato l’acquisizione di Versace martedì, giorno in cui nacque Gianni Versace nel 1946

• Dal 13 gennaio la piattaforma di streaming Hbo Max sarà disponibile in Italia, a partire da 5,99 euro al mese (un euro in meno rispetto a Netflix)

• Secondo la classifica Eduscopio il liceo migliore d’Italia è quello delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari a Este, in provincia di Padova

• Dal 1° giugno gli automobilisti che rimangono bloccati in autostrada per code e cantieri riceveranno un rimborso automatico tramite un’app apposita

• Il deputato ex Fdi Manlio Messina ha detto di aver cofondato una compagnia aerea low cost, la EtnaSky

• Il governatore del Piemonte Alberto Cirio è andato a pranzo a casa di Marina Berlusconi

• Alla Camera Salvini si è complimentato con Boschi perché indossava un tailleur verde Lega

• Il Comune di Bologna ha rimandato la discussione sulla revoca della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

• L’assessore alla Cultura del Comune di Roma oggi non parteciperà all’inaugurazione della fiera dell’editoria Più Libri Più Liberi, in polemica con la presenza di un editore di libri su temi fascisti (per lo stesso motivo anche Zerocalcare si è ritirato dall’evento)

• Trump, durante una riunione alla Casa Bianca, è stato sul punto di appisolarsi più volte

• Meloni si sta astenendo dal bere alcolici come fioretto per l’Avvento

• È stato presentato il nuovo album di figurine Panini. Per la prima volta ci sarà anche una versione dedicata alle squadre di Serie B

• I dati Spotify sul 2025 mostrano che l’artista più ascoltato al mondo è stato il portoricano Bad Bunny, e in Italia il trapper Sfera Ebbasta

• Sono morti il cestista statunitense Elden Campbell (57 anni), l’archeologa che fu Soprintendente a Ostia Anna Gallina Zevi (86), il marine statunitense Eugene Hasenfus (84), la direttrice del Premio Chiara «Bambi» Lazzati (77), il rugbista fiorentino Roberto Pedullà (87), l’imprenditore siciliano Salvatore Raciti (41), l’ortopedico lucchese Umberto Ragghianti (67), il calciatore modenese Arcadio Venturi (96)



Titoli

Corriere della sera: Nato e Ue, il muro anti Putin

la Repubblica: La Ue: stop al gas russo

La Stampa: La Lega: restituiamo / i beni presi ai russi

Il Sole 24 Ore: Manovra, per gli iperammortamenti / ci sarà tempo fino al 30 settembre 2028

Avvenire: L’Ucraina in stallo

Il Messaggero: Spread mai così basso dal 2009

Il Giornale: Il piano anti-Meloni / Botte alla polizia / per darle la colpa

Leggo: Ucraina, negoziati al palo

Qn: Confermati gli aiuti a Kiev / Meloni: decreto entro l’anno

Il Fatto: Salvini tramuta in legge / gli abusi edilizi di Milano

Libero: Ammiraglio, indietro tutta

La Verità: L’Europa vuole l’oro degli italiani

Il Mattino: Spread, calo record in Italia

il Quotidiano del Sud: Armi a Kiev, Meloni s’impegna

il manifesto: Papà / non vuole

Domani: Ucraina, il nuovo flop di Trump / I negoziati con Putin all’anno zero



