Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
05/12/2025 18:06:00

“Noi e il mare”, emozioni d’autore: la mostra dal 9 al 14 dicembre ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764950847-0-noi-e-il-mare-emozioni-d-autore-la-mostra-dal-9-al-14-dicembre-ad-alcamo.jpg

Nell’ambito del palinsesto natalizio della città di Alcamo, sarà inaugurata martedì 9 dicembre alle 17, presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi, la mostra “Noi e il mare”. 

Tre gli autori che si ritrovano insieme e che propongono di riscoprire il mare e le sue emozioni, attraverso la pittura, la poesia e il modellismo. “Sognando il mare, un'emozione senza fine...attraverso i colori di Antonio Coppola le note poetiche di Dora Messina e i velieri e le navi di altri tempi di Giuseppe Iaria. La mostra sarà visitabile dal 9 al 14 dicembre, tutti i giorni, presso il Centro Congressi Marconi. Ore 9,30 -12,30; 16,30-19,30









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola