“Noi e il mare”, emozioni d’autore: la mostra dal 9 al 14 dicembre ad Alcamo

05/12/2025 18:06:00

Nell’ambito del palinsesto natalizio della città di Alcamo, sarà inaugurata martedì 9 dicembre alle 17, presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi, la mostra “Noi e il mare”.

Tre gli autori che si ritrovano insieme e che propongono di riscoprire il mare e le sue emozioni, attraverso la pittura, la poesia e il modellismo. “Sognando il mare, un'emozione senza fine...attraverso i colori di Antonio Coppola le note poetiche di Dora Messina e i velieri e le navi di altri tempi di Giuseppe Iaria. La mostra sarà visitabile dal 9 al 14 dicembre, tutti i giorni, presso il Centro Congressi Marconi. Ore 9,30 -12,30; 16,30-19,30



