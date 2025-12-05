A bordo di uno scooter rapinano un portavalori: portato via l'incasso di un supermercato

05/12/2025 12:04:00

Colpo fulmineo questa mattina, intorno alle nove, in via Giovanni Argento a Palermo. Un furgone portavalori è stato assaltato mentre gli addetti stavano effettuando il ritiro dell’incasso del vicino supermercato Conad.

A entrare in azione sono stati due individui a volto scoperto, arrivati a bordo di uno scooter. Il passeggero si è avvicinato a una delle guardie giurate e le ha strappato di mano una cassetta contenente il denaro, scappando subito dopo tra i vicoli della zona di via Montegrappa.

Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori avrebbero avuto anche un terzo complice, posizionato come palo per controllare i movimenti nella strada.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze della guardia giurata e dei presenti, oltre ad aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vie circostanti. Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino. Le ricerche dei responsabili sono in corso.



