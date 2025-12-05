Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/12/2025 12:04:00

A bordo di uno scooter rapinano un portavalori: portato via l'incasso di un supermercato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764932904-0-a-bordo-di-uno-scooter-rapinano-un-portavalori-portato-via-l-incasso-di-un-supermercato.jpg

Colpo fulmineo questa mattina, intorno alle nove, in via Giovanni Argento a Palermo. Un furgone portavalori è stato assaltato mentre gli addetti stavano effettuando il ritiro dell’incasso del vicino supermercato Conad.

 

A entrare in azione sono stati due individui a volto scoperto, arrivati a bordo di uno scooter. Il passeggero si è avvicinato a una delle guardie giurate e le ha strappato di mano una cassetta contenente il denaro, scappando subito dopo tra i vicoli della zona di via Montegrappa.

 

Secondo una prima ricostruzione, i due rapinatori avrebbero avuto anche un terzo complice, posizionato come palo per controllare i movimenti nella strada.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze della guardia giurata e dei presenti, oltre ad aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vie circostanti. Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino. Le ricerche dei responsabili sono in corso.



Cronaca | 2025-12-05 09:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/buongiorno24-del-5-dicembre-2025-250.jpg

Buongiorno24 del 5 Dicembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Acqua, si accelera sul collegamento con le dighe Arancio e Garcia.A Palermo, alla riunione convocata a Palazzo...







Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola