Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/12/2025 09:00:00

Trapani, rubato il defibrillatore dedicato a Tiziana Taormina: un atto vergognoso 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764920766-0-trapani-rubato-il-defibrillatore-dedicato-a-tiziana-taormina-un-atto-vergognoso.jpg

A Trapani è stato rubato il defibrillatore pubblico installato in Piazza Purgatorio, davanti alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la “casa” dei Sacri Gruppi dei Misteri. Un gesto che scuote, indigna e racconta molto più della cronaca: racconta l'inciviltà e la disumanità di chi arriva a sottrarre un dispositivo che salva vite. Quel PAD era stato installato il 18 dicembre 2022 e aveva un valore che andava oltre la sua funzione sanitaria. Era un dono alla città, in memoria di Tiziana Taormina, scomparsa a soli 38 anni. Un gesto di amore trasformato oggi in ferita aperta. La comunità dei Misteri lo definisce un colpo doloroso: quel defibrillatore rappresentava speranza, attenzione, cura. Tutto ciò che Tiziana aveva lasciato in eredità con la sua vita. Il comunicato arriva chiaro e amaro: “Un gesto che colpisce profondamente l’intera comunità… Azioni come questa non rendono onore alla nostra città. Sono atti che vanno condannati, ma anche ‘perdonati’, perché rivelano tutta la povertà d’animo e la debolezza umana di chi li compie”. 

La città, intanto, si interroga. In un luogo simbolo, nel cuore della tradizione trapanese, è stato sottratto un apparecchio che può fare la differenza tra la vita e la morte. Un paradosso che fa male: mentre si invoca senso civico e responsabilità, qualcuno si porta via un bene comune dedicato a una giovane donna scomparsa troppo presto. Il Capo-Console Emanuele Salvatore Barbara conferma che un delegato provvederà a presentare denuncia contro ignoti. E aggiunge un messaggio che è insieme promessa e avvertimento: “Noi, al di là di tutto, non ci arrenderemo”.









Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online