Medicina, bocciature a raffica in Sicilia: supera il test meno di uno su tre

Il nuovo “semestre filtro” per entrare a Medicina parte con una doccia fredda. I risultati del primo appello – quello del 21 novembre, già finito al centro di polemiche per cellulari e auricolari comparsi in aula – mostrano che in Sicilia la maggior parte degli studenti è stata bocciata.

A Palermo, su 1.909 partecipanti, solo il 13% ha superato Fisica, il dato peggiore. Va un po’ meglio in Chimica (30%) e Biologia (45%), ma resta un quadro complessivamente severo.

A Catania la situazione è simile: promosso appena il 9,4% in Fisica, il 20% in Chimica e il 33,8% in Biologia.

Numeri in linea con il resto d’Italia, secondo l’analisi dei docenti, ma che confermano tutte le criticità già sollevate da studenti e professori.

Il secondo appello è fissato per il 10 dicembre. Potranno ripresentarsi anche gli studenti già promossi che vogliono migliorare il punteggio.

Per molti, sarà l'ultima occasione per evitare che il semestre filtro si trasformi in un muro invalicabile.




