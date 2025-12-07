Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
07/12/2025 12:21:00

Fanno esplodere il postamat ma fuggono a mani vuote 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/fanno-esplodere-il-postamat-ma-fuggono-a-mani-vuote-450.jpg

Un boato nel cuore della notte, vetri tremati in tutto il quartiere e i residenti svegliati di soprassalto. È quanto accaduto allo Zen di Palermo, dove intorno alle 3 del mattino una banda ha fatto esplodere lo sportello Postamat di via Gino Zappa, in un violento tentativo di furto che ha lasciato dietro di sé solo devastazione.

 

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i malviventi avrebbero agito con una dinamica tanto rapida quanto brutale. Prima hanno sfondato la cornice in plastica del Postamat utilizzando una mazza pesante, poi hanno inserito un ordigno artigianale nell’apertura creata. La deflagrazione è stata fortissima: l’intera parte frontale dell’ATM è stata sventrata e detriti di lamiera e plastica sono stati proiettati fino a 15 metri di distanza. Nonostante la potenza dell’esplosione, il colpo è fallito. La cassaforte interna, progettata per resistere a urti e tentativi di effrazione, ha retto l’urto, costringendo i criminali a fuggire a mani vuote.

 

Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo e dell’Ufficio prevenzione generale. Curiosamente, pur essendo stato svegliato mezzo quartiere, al 112 non è arrivata alcuna segnalazione immediata e nessun residente avrebbe riferito di aver visto la via di fuga dei responsabili.

 

L’area è stata transennata e messa in sicurezza dagli artificieri, che hanno verificato l’assenza di ulteriori cariche inesplose. La Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nelle vicinanze del Postamat distrutto è stata rinvenuta e sequestrata anche la mazza utilizzata per lo scasso. Le indagini proseguono per risalire ai componenti della banda che ha messo a ferro e fuoco la notte dello Zen.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola