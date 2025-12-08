Cannoli siciliani preparati da due marsalesi venduti per beneficenza a Firenze

08/12/2025 14:30:00

Oltre duecento cannoli siciliani, preparati con passione dai marsalesi Antonello Di Girolamo e Manuela Patti, sono stati venduti nel corso del “Mercatino di Natale per beneficenza” allestito presso la Sala Polivalente “La fiaba” in Piazza Isolotto, a Firenze, a favore di una causa benefica. L’iniziativa, coordinata dal parroco Don Luca Niccheri della Parrocchia Madre delle Grazie all’Isolotto, si è svolta ieri sabato 6 e domenica 7 dicembre, con l’aggiunta della mattinata di oggi lunedì 8 dicembre, e ha visto la partecipazione di numerosi volontari.

Il mercatino ha offerto non solo l’opportunità di gustare i dolci tradizionali siciliani, ma anche momenti di convivialità: sabato pomeriggio è stata organizzata una merenda per tutti i bambini, mentre domenica e questa mattina sono state servite colazione, merenda e, per gli adulti, anche un aperitivo.

La maggior parte di chi ha allestito i banchi e venduto i dolci è composta da volontari, tra cui i membri dell’Associazione Neos, impegnata nel sostegno a persone con disabilità. L’associazione ha contribuito all’evento anche con oggetti artigianali come borse fatte a mano, il cui ricavato, come quello dei cannoli, andrà interamente in beneficenza.

Tra gli altri stand presenti, anche quello della città di Amatrice, anch’esso impegnato in iniziative solidali. Il ricavato complessivo delle tre giornate sarà destinato a sostenere la Caritas, che assiste le famiglie in difficoltà del quartiere, e la parrocchia stessa, contribuendo a finanziare numerose attività sociali e culturali.

L’evento è un esempio di come solidarietà, artigianato e tradizione gastronomica possano unirsi per aiutare chi è più in difficoltà, creando un ponte di gusto e generosità dalla Sicilia a Firenze nel segno del Natale.



