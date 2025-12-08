Sezioni
Politica

Regionale
08/12/2025 13:00:00

Sicilia, corsi per caregiver bloccati: Schillaci (M5S) chiede chiarezza sulla graduatoria 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/sicilia-corsi-per-caregiver-bloccati-schillaci-m5s-chiede-chiarezza-sulla-graduatoria-450.jpg

“Va fatta chiarezza sulla mancata attivazione dei corsi per caregiver familiari previsti dall’Avviso 20 con i fondi del FSE 2021-2027”, dichiara Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars.

Nonostante la graduatoria degli enti di formazione beneficiari sia stata definita, il ciclo formativo per gli assistenti familiari non è ancora partito. Tra le giustificazioni, alcuni enti avrebbero richiesto una proroga all’Assessorato regionale alla Famiglia e politiche sociali.

 

Schillaci sottolinea il grave pregiudizio per i caregiver: senza l’avvio dei corsi non vengono riconosciuti i crediti formativi previsti dalla legge regionale 5 del 2024 né l’indennità giornaliera prevista per la frequenza. L’Avviso 20 stabiliva che gli enti di formazione dovevano iniziare le attività entro 30 giorni dalla notifica del finanziamento, pena la revoca del contributo.

 

“La mancata partenza dei corsi – conclude Schillaci – rischia di paralizzare un’iniziativa fondamentale per migliorare i servizi di assistenza alle persone non autosufficienti. Chiediamo al governo Schifani di garantire finalmente la piena attuazione dell’Avviso 20”.









