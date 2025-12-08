Sezioni
Se ne sono andati
08/12/2025 12:00:00

Alcamo piange Miriam Benenati, morta a 35 anni: lanciata una raccolta fondi per la famiglia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/alcamo-piange-miriam-benenati-morta-a-35-anni-lanciata-una-raccolta-fondi-per-lamiglia-450.png

 L’intera comunità di Alcamo è in lutto per la scomparsa della dottoressa Miriam Benenati, Tecnico di Radiologia presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, venuta a mancare lo scorso 3 dicembre a soli 35 anni. Originaria della Sicilia, Miriam aveva intrapreso la carriera sanitaria al nord, lavorando prima all’ospedale di Gallarate e successivamente a Milano, dove si era distinta per professionalità e passione.

 

“La nostra cara collega ci ha lasciato dopo un lungo anno di malattia – raccontano i colleghi –. Era una persona solare e forte, capace di portare luce e serenità anche nei momenti più difficili. Il suo sorriso e la sua energia resteranno per sempre nei nostri cuori”.

La dottoressa lascia il marito Matteo e i due figli piccoli, Maia (4 anni) e Manuel (2 anni). Lo scorso dicembre, dopo un periodo di dolori, le era stato diagnosticato un tumore polmonare di IV stadio con metastasi ossea, che ha portato a un anno di sofferenze culminato con la sua prematura scomparsa.

 

Per sostenere la famiglia in questo momento difficile, amici e colleghi hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, che ha già ricevuto 240 donazioni per un totale di 12.500 euro. È possibile contribuire al seguente link: GoFundMe – In memoria di Miriam.


Se ne sono andati | 2025-12-07 16:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/castelvetrano-piange-la-scomparsa-di-gino-cascio-250.jpg

Castelvetrano piange la scomparsa di Gino Cascio

Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gino Cascio, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia - come riporta CastelvetranoSelinunte - che in appena un mese lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Aveva compiuto...