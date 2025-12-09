9 Dicembre: Adf al 40%, guerra fra Thailandia e Cambogia, Usa contro il Venezuela

09/12/2025 07:08:00

E' il 9 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In Germania i sondaggi danno l’Afd al 40 per cento in alcuni Länder dove l’anno prossimo ci saranno le elezioni. Una vittoria dell’estrema destra sarebbe vista con favore da Trump, Putin e persino da Pechino

• È riesploso il conflitto fra Thailandia e Cambogia, in fumo il piano di pace favorito dalla Casa Bianca. Bangkok ha lanciato attacchi aerei lungo il confine conteso, accusando Phnom Penh di aver violato per prima la tregua



• Aumenta la pressione sul Venezuela: nuove truppe dell’esercito americano sono sbarcate a Porto Rico, pronte a un’operazione di terra contro Maduro

• Secondo notizie ufficiose Marina Berlusconi vorrebbe un cambio di governance in Forza Italia per accentuarne la linea liberale. Il suo candidato ideale sarebbe Roberto Occhiuto, neo governatore della Calabria

• Dall’Unione Europea arriva un giro di vite sull’immigrazione con un nuovo elenco di Paesi sicuri. La svolta, secondo il ministro Piantedosi, riattiverebbe i centri in Albania. Contrario alla collaborazione europea l’ungherese Orbán

• I conti di Dazn non sono brillanti e le difficoltà mettono a rischio il campionato di Serie A, ha fatto notare il presidente del Napoli De Laurentiis

• Il colosso Paramount sfida Netflix: ha offerto 108 miliardi di dollari per comprare l’intera Warner Bros

• Oggi a Roma si ferma il trasporto pubblico per uno sciopero dell’Atac. Un altro stop è previsto per lo sciopero generale di venerdì 12

• Da domani in Australia scatta il divieto dei social per i minori di 16 anni

• Sulle montagne di Zermatt si progetta un grattacielo di 65 piani che minaccerebbe, secondo qualcuno, lo splendido panorama del Cervino

• A Muggiò, in provincia di Monza, è stata trovata morta in casa una pensionata di 76 anni. Sembra che la porta sia stata scassinata e si sospetta un omicidio

• Mistero sul lago di Como, a Porlezza, dove è stato ripescato il corpo di una giovane di 23 anni

• Un ragazzo di 15 anni è stato investito e ucciso da un giovane di 19 anni a Rignano Flaminio, a nord di Roma

• L’aumento dei casi d’influenza, soprattutto nelle scuole, sta mettendo in difficoltà la sanità inglese

• Un terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala Richter è stato registrato al largo del Giappone, a circa 70 chilometir dalla costa e 50 di profondità. Si temeva uno tsunami ma l’allarme è rientrato

• Il premier Zelens’kyj ieri era a Londra per incontrare i Volenterosi e oggi sarà a Roma in visita dal papa e da Meloni. Si cerca un compromesso per arrivare alla pace, ma Trump ha fatto sapere di essere molto deluso dal leader ucraino e dall’Ue

• In Nigeria sono stati liberati 100 degli studenti rapiti in una scuola cattolica. Ne restano altrettanti nelle mani dei ribelli

• La Siria ha festeggiato in piazza il primo anniversario della cacciata di Assad

• Il programma tv Le Iene è tornato a parlare del caso di David Rossi, il portavoce di Montepaschi morto a Siena: il suo non sarebbe stato un suicidio ma un omicidio. Lo dimostrerebbe una simulazione digitale

• In Puglia un arbitro di 16 anni è stato picchiato da uno dei giocatori al termine di una partita degli allievi provinciali under 16

• In tv Massimo Giletti ha mandato in onda un filmato in cui viene malmenato da un ex agente dei servizi segreti

• Per l’incidente in autostrada in Piemonte costato la vita a una neonata, sbalzata fuori dall’auto e investita, si cercano due automobilisti che non si sarebbero fermati dopo l’impatto

• Era stata operata per errore al cuore ed era deceduta per una successiva infezione: la clinica responsabile del caso di malasanità dovrà risarcire oltre un milione di euro

• In Serie A il Milan ha sconfitto il Torino ed ora è al primo posto della classifica insieme al Napoli

• Julia Roberts, Brad Pitt e George Clooney sono alcuni dei candidati ai Golden Globes, che verranno assegnati l’11 gennaio: le nominations sono state rese note a Los Angeles

• Sono morti l’enologo Luigi Cataldi Madonna (69 anni) e l’ex partigiano Elio Fossati (99)



Titoli

Corriere della Sera: Trump rilancia l’assalto alla Ue

la Repubblica: L’Europa blinda Zelensky / Trump: state sbagliando

La Stampa: Kiev, Meloni media sui territori

Il Sole 24 Ore: Cina, surplus commerciale record

Avvenire: L’Ue chiude le porte

Il Messaggero: Migranti, sì dell’Europa all’Italia

Il Giornale: Salvini alza il muro: / “Stop ai permessi / per gli islamici”

Leggo: Ucraina, la fragile sponda dell’Europa

Qn: L’Europa blinda Zelensky / Ue: stop ingerenze Usa

Il Fatto: Tangenti su armi Nato / l’italiano legato a Israele

Libero: Catapulte contro la polizia

La Verità: Ecco perché l’Europa rischia il crac

Il Mattino: Migranti, sì alla linea italiana

il Quotidiano del Sud: L’Europa avvisa Trump e Putin

il manifesto: Educazione / americana

Domani: Ucraina, il muro dei Volenterosi / “L’Europa ha carte da giocare”



