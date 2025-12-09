9 Dicembre: Adf al 40%, guerra fra Thailandia e Cambogia, Usa contro il Venezuela
E' il 9 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• In Germania i sondaggi danno l’Afd al 40 per cento in alcuni Länder dove l’anno prossimo ci saranno le elezioni. Una vittoria dell’estrema destra sarebbe vista con favore da Trump, Putin e persino da Pechino • È riesploso il conflitto fra Thailandia e Cambogia, in fumo il piano di pace favorito dalla Casa Bianca. Bangkok ha lanciato attacchi aerei lungo il confine conteso, accusando Phnom Penh di aver violato per prima la tregua
• Aumenta la pressione sul Venezuela: nuove truppe dell’esercito americano sono sbarcate a Porto Rico, pronte a un’operazione di terra contro Maduro • Secondo notizie ufficiose Marina Berlusconi vorrebbe un cambio di governance in Forza Italia per accentuarne la linea liberale. Il suo candidato ideale sarebbe Roberto Occhiuto, neo governatore della Calabria • Dall’Unione Europea arriva un giro di vite sull’immigrazione con un nuovo elenco di Paesi sicuri. La svolta, secondo il ministro Piantedosi, riattiverebbe i centri in Albania. Contrario alla collaborazione europea l’ungherese Orbán • I conti di Dazn non sono brillanti e le difficoltà mettono a rischio il campionato di Serie A, ha fatto notare il presidente del Napoli De Laurentiis • Il colosso Paramount sfida Netflix: ha offerto 108 miliardi di dollari per comprare l’intera Warner Bros • Oggi a Roma si ferma il trasporto pubblico per uno sciopero dell’Atac. Un altro stop è previsto per lo sciopero generale di venerdì 12 • Da domani in Australia scatta il divieto dei social per i minori di 16 anni • Sulle montagne di Zermatt si progetta un grattacielo di 65 piani che minaccerebbe, secondo qualcuno, lo splendido panorama del Cervino • A Muggiò, in provincia di Monza, è stata trovata morta in casa una pensionata di 76 anni. Sembra che la porta sia stata scassinata e si sospetta un omicidio • Mistero sul lago di Como, a Porlezza, dove è stato ripescato il corpo di una giovane di 23 anni • Un ragazzo di 15 anni è stato investito e ucciso da un giovane di 19 anni a Rignano Flaminio, a nord di Roma • L’aumento dei casi d’influenza, soprattutto nelle scuole, sta mettendo in difficoltà la sanità inglese • Un terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala Richter è stato registrato al largo del Giappone, a circa 70 chilometir dalla costa e 50 di profondità. Si temeva uno tsunami ma l’allarme è rientrato • Il premier Zelens’kyj ieri era a Londra per incontrare i Volenterosi e oggi sarà a Roma in visita dal papa e da Meloni. Si cerca un compromesso per arrivare alla pace, ma Trump ha fatto sapere di essere molto deluso dal leader ucraino e dall’Ue • In Nigeria sono stati liberati 100 degli studenti rapiti in una scuola cattolica. Ne restano altrettanti nelle mani dei ribelli • La Siria ha festeggiato in piazza il primo anniversario della cacciata di Assad • Il programma tv Le Iene è tornato a parlare del caso di David Rossi, il portavoce di Montepaschi morto a Siena: il suo non sarebbe stato un suicidio ma un omicidio. Lo dimostrerebbe una simulazione digitale • In Puglia un arbitro di 16 anni è stato picchiato da uno dei giocatori al termine di una partita degli allievi provinciali under 16 • In tv Massimo Giletti ha mandato in onda un filmato in cui viene malmenato da un ex agente dei servizi segreti • Per l’incidente in autostrada in Piemonte costato la vita a una neonata, sbalzata fuori dall’auto e investita, si cercano due automobilisti che non si sarebbero fermati dopo l’impatto • Era stata operata per errore al cuore ed era deceduta per una successiva infezione: la clinica responsabile del caso di malasanità dovrà risarcire oltre un milione di euro • In Serie A il Milan ha sconfitto il Torino ed ora è al primo posto della classifica insieme al Napoli • Julia Roberts, Brad Pitt e George Clooney sono alcuni dei candidati ai Golden Globes, che verranno assegnati l’11 gennaio: le nominations sono state rese note a Los Angeles • Sono morti l’enologo Luigi Cataldi Madonna (69 anni) e l’ex partigiano Elio Fossati (99)
Titoli Corriere della Sera: Trump rilancia l’assalto alla Ue la Repubblica: L’Europa blinda Zelensky / Trump: state sbagliando La Stampa: Kiev, Meloni media sui territori Il Sole 24 Ore: Cina, surplus commerciale record Avvenire: L’Ue chiude le porte Il Messaggero: Migranti, sì dell’Europa all’Italia Il Giornale: Salvini alza il muro: / “Stop ai permessi / per gli islamici” Leggo: Ucraina, la fragile sponda dell’Europa Qn: L’Europa blinda Zelensky / Ue: stop ingerenze Usa Il Fatto: Tangenti su armi Nato / l’italiano legato a Israele Libero: Catapulte contro la polizia La Verità: Ecco perché l’Europa rischia il crac Il Mattino: Migranti, sì alla linea italiana il Quotidiano del Sud: L’Europa avvisa Trump e Putin il manifesto: Educazione / americana Domani: Ucraina, il muro dei Volenterosi / “L’Europa ha carte da giocare”
