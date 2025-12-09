Giallo al mercato ortofrutticolo: un uomo trovato morto tra due camion

09/12/2025 08:11:00

Rimangono ancora avvolte nel mistero le circostanze della morte di Calogero Scaglione, 38 anni, trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi in via Diaz, nell’area del mercato ortofrutticolo di Canicattì, nell’Agrigentino. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il corpo dell’uomo sarebbe stato rinvenuto tra due autocarri parcheggiati nella zona. Un dettaglio che rende ancora più complessa la lettura della dinamica e che non permette, al momento, di stabilire se si sia trattato di un incidente, di una manovra finita male o di una tragica fatalità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire il momento esatto del decesso e comprendere come il trentottenne sia finito nello spazio tra i mezzi. L’area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di polizia giudiziaria e la rimozione dei veicoli.

Calogero Scaglione, molto conosciuto in città, lascia tre figlie piccole di 3, 6 e 8 anni. La notizia della sua morte ha suscitato commozione in tutta la comunità: sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, increduli per la tragedia che ha colpito la famiglia.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per dare una risposta ai tanti interrogativi ancora aperti.



