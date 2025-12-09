Sezioni
Cultura
09/12/2025 09:58:00

Alcamo, un convegno per rafforzare il welfare inclusivo e la Vita Indipendente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/alcamo-un-convegno-per-rafforzare-il-welfare-inclusivo-e-la-vita-indipendente-450.jpg

Mercoledi 10 dicembre a partire dalle ore 9:00, presso la Cittadella dei Giovani, la Consulta della Persona con Disabilità del Comune di Alcamo, insieme all’Ufficio di Servizio Sociale, - nell’ambito della progettazione “Vita Indipendente” del Distretto n.55, affidata all’Ente di Formazione Professionale Formasys di Alcamo, - organizza il convegno: “Welfare di comunità per l’inclusione sociale delle persone con disabilità: condivisione di azioni, interventi, esperienze concrete per il diritto alla Vita Indipendente”. 

Un appuntamento, quello del 10 dicembre, per promuovere una cultura della partecipazione, dell’autodeterminazione e dell’inclusione, rafforzando la rete territoriale a sostegno dei percorsi di Vita Indipendente. “Il convegno è un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti, operatori del sociale, associazioni e cittadinanza sui temi della Vita Indipendente, dell’inclusione sociale e del rafforzamento del welfare di comunità”. Dichiara l’assessore ai servizi alla persona Baldo Mancuso. 

“Per questo abbiamo coinvolto le associazioni del terzo settore del Distretto 55, il mondo dell’associazionismo e del volontariato e le scuole del territorio, quali attori fondamentali nei processi partecipativi, nella sensibilizzazione e nella costruzione per una comunità più inclusiva”. Conclude l’Assessore. Attraverso il racconto di esperienze e interventi concreti, l’iniziativa intende valorizzare le risorse del territorio e promuovere modelli capaci di sostenere persone con disabilità nei loro percorsi di autonomia; inoltre, durante il convegno verrà presentato l’avviso pubblico per la nomina del Garante della Persona con Disabilità, recentemente pubblicato. 

Nel corso dell’evento verranno premiati gli atleti paralimpici Salvatore Agnello e Fabio Filippi, per i risultati ottenuti e per l’impegno profuso nella promozione dello sport inclusivo.



Cultura | 2025-12-09 06:00:00

Esempi luminosi di sana rabbia siciliana

L’Oxford Institute ha eletto la sua parola dell’anno: rage bait, che in italiano potremmo tradurre come “suscitare rabbia”. È l’algoritmo che si fa psicanalista tossico, il meccanismo subdolo e ormai scoperto,...







