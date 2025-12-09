Caro voli, Uil Trapani: "Speculazione intollerabile. Tornare a casa è diventato un lusso"

09/12/2025 00:00:00

La Uil Trapani scende in campo contro l’ennesima impennata dei prezzi dei voli in vista delle festività natalizie. A denunciarlo è il segretario generale Tommaso Macaddino, che parla di “crescita ingiustificata” dei costi dei biglietti aerei, un fenomeno che continua a penalizzare lavoratori, studenti e famiglie trapanesi costrette a vivere fuori regione per motivi di studio o lavoro.

“La situazione non è più tollerabile – afferma Macaddino –. Per i nostri concittadini, costretti a cercare opportunità altrove, tornare a casa per le festività è diventato un lusso. Questo non penalizza solo chi viaggia, ma lede il diritto al ricongiungimento familiare, alla condivisione degli affetti e al rapporto con la propria terra”.

Secondo la Uil, gli aumenti non sarebbero solo l’effetto dei cosiddetti algoritmi di prezzo, ma rappresenterebbero una vera e propria dinamica discriminatoria, in grado di isolare ulteriormente la provincia di Trapani e di limitare la mobilità dei cittadini.

“Ci troviamo di fronte a prezzi che diventano un salasso economico – prosegue Macaddino –. È un affronto ai sacrifici dei nostri studenti e lavoratori fuori sede, che contribuiscono ogni giorno all’economia nazionale”.

Da qui l’appello del sindacato al Governo e alla Regione Siciliana affinché intervengano con misure immediate per calmierare i costi, soprattutto nei periodi dell’anno in cui la domanda cresce e la speculazione diventa più evidente.

“Serve un cambio di passo urgente – conclude Macaddino –. Non si può permettere che la gioia delle feste sia soffocata dall’ansia del costo del biglietto e dal timore di non potersi permettere l’abbraccio dei propri cari. Chiediamo interventi concreti per tutelare il diritto alla mobilità e alla famiglia. La Uil Trapani continuerà a monitorare la situazione e a battersi per tutti i cittadini della provincia”.



