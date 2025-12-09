Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
09/12/2025 00:00:00

Caro voli, Uil Trapani: "Speculazione intollerabile. Tornare a casa è diventato un lusso"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/caro-voli-uil-trapani-speculazione-intollerabile-tornare-a-casa-e-diventato-un-lusso-450.png

La Uil Trapani scende in campo contro l’ennesima impennata dei prezzi dei voli in vista delle festività natalizie. A denunciarlo è il segretario generale Tommaso Macaddino, che parla di “crescita ingiustificata” dei costi dei biglietti aerei, un fenomeno che continua a penalizzare lavoratori, studenti e famiglie trapanesi costrette a vivere fuori regione per motivi di studio o lavoro.

 

La situazione non è più tollerabile – afferma Macaddino –. Per i nostri concittadini, costretti a cercare opportunità altrove, tornare a casa per le festività è diventato un lusso. Questo non penalizza solo chi viaggia, ma lede il diritto al ricongiungimento familiare, alla condivisione degli affetti e al rapporto con la propria terra”.

Secondo la Uil, gli aumenti non sarebbero solo l’effetto dei cosiddetti algoritmi di prezzo, ma rappresenterebbero una vera e propria dinamica discriminatoria, in grado di isolare ulteriormente la provincia di Trapani e di limitare la mobilità dei cittadini.

 

Ci troviamo di fronte a prezzi che diventano un salasso economico – prosegue Macaddino –. È un affronto ai sacrifici dei nostri studenti e lavoratori fuori sede, che contribuiscono ogni giorno all’economia nazionale”.

Da qui l’appello del sindacato al Governo e alla Regione Siciliana affinché intervengano con misure immediate per calmierare i costi, soprattutto nei periodi dell’anno in cui la domanda cresce e la speculazione diventa più evidente.

 

Serve un cambio di passo urgente – conclude Macaddino –. Non si può permettere che la gioia delle feste sia soffocata dall’ansia del costo del biglietto e dal timore di non potersi permettere l’abbraccio dei propri cari. Chiediamo interventi concreti per tutelare il diritto alla mobilità e alla famiglia. La Uil Trapani continuerà a monitorare la situazione e a battersi per tutti i cittadini della provincia”.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola