Sport

» Basket
10/12/2025 23:09:00

Miracolo Shark, che vittoria a Tenerife in Champions

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/miracolo-shark-che-vittoria-a-tenerife-in-champions-450.jpg

Un'impresa. E' quella della Trapani Shark che supera 83-80 Tenerife in trasferta nella quinta giornata della Champions League con una squadra ridotta all'osso dopo la partenza di Alibegovic e, ora, quella di Allen verso il Paok.

Trapani vince una partita che ha meritato, contro un avversario che non si aspettava così tanta resistenza e conquistando un successo che la porta al secondo posto del girone di Champions quando manca una sola partita al termine della prima fase, il prossimo turno contro Tofas Bursa, decisiva per capire se i granata chiuderanno secondi o terzi.

Il neo coach Latini è stato costretto a fare i salti mortali, con una rosa che si riduce di partita dopo partita. Allen al Paok è stata la sorpresa di giornata, ma a Tenerife non hanno giocato Patti e, soprattutto, Pugliatti, in panchina assieme ai compagni E, così, mentre si è rivisto in campo Arcidiacono, il coach ha si è anche affidato a Pugliatti, che lo ripaga con 2 punti in 11 minuti.

Il migliore dei granata è stato JD Notae, autore di 24 punti e di una prova magistrale, come un condottiero che ha fisso davanti a se il bersaglio. E con lui in doppia cifra anche Ford con 14 punti, Sanogo e Hurt con 12 punti a testa ed Eboua con 11.

Trapani non ribalta il -6 dell'andata, ma quello forse era chiedere troppo, per una squadra che, tra mille problemi, inanella la nona vittoria di fila tra campionato e Champions, facendo sembrare facile quello che non lo è proprio.

La Shark eppure era partita malissimo, con un parziale di 0-8 che poteva sembrare irrimediabile, ma guidati da un Notae super, Trapani recupera e chiude avanti il primo quarto sul 22-20.

Nel secondo i granata provano anche l'allungo, toccando il massimo vantaggio sul 39-27 grazie a Cappelletti, poi ridotto sul finale da Tenerife sul 46-39.

Tenerife produce lo sforzio maggiore in apertura di terzo periodo: recupera sul 50-48, ma a questo punto sono Notae e Sanogo a tenere a bada gli spagnoli (67-56).

L'ultimo quarto vive della nuova rimonta spagnola, ma Hurt trova la triple del 77-71 e nel finale i liberi di Notae e Hurt e il nuovo canestro di Notae, permettono a Trapani di festeggiare un successo dal sapore unico.



https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/shark-dalla-grecia-rilanciano-allen-al-paok-250.png

