Caos Shark, parla Vulpetti: "Gestione opaca di Antonini"

11/12/2025 10:00:00

A Trapani si consuma l’ennesimo colpo di scena in una vicenda sportiva e societaria sempre più ingarbugliata. A parlare, stavolta, è Francesco Vulpetti, ex commercialista delle società sportive di Antonini. In una nota firmata e datata 11 dicembre 2025, Vulpetti prende ufficialmente le distanze dal gruppo e denuncia gravi criticità nella gestione contabile e fiscale della società.

Qui un'inchiesta di Tp24 che ricostruisce la vicenda.

“Crediti e F24? Documentazione riservata ad altri”

Il passaggio più delicato riguarda i crediti d’imposta e le compensazioni con modello F24, al centro delle sanzioni sportive che hanno colpito le società trapanesi (–8 punti per il calcio, –5 per il basket). Vulpetti afferma di non aver avuto accesso alla documentazione che ha generato questi crediti, e che altri soggetti hanno gestito in autonomia le relative operazioni.

Fine del rapporto con Antonini da mesi

Vulpetti dichiara di aver interrotto ogni rapporto professionale con Antonini da mesi, formalizzando la sua uscita già a Maggio 2025. Ogni utilizzo del suo nome in operazioni successive sarebbe quindi “non autorizzato”. Una precisazione che punta a delimitare le responsabilità e a evitare il coinvolgimento personale in eventuali sviluppi giudiziari.

Invito alla trasparenza: “Accertare le responsabilità”

Infine, l’ex commercialista lancia un appello alle autorità competenti: Agenzia delle Entrate, FIP, FIGC e organi ispettivi, affinché vengano accertate tutte le responsabilità in merito alle operazioni sui crediti e alla mancata trasparenza gestionale. Vulpetti si dice pronto a collaborare con la giustizia e ad esibire la documentazione in suo possesso.

Un macigno sul progetto Antonini

Le parole di Francesco Vulpetti arrivano in un momento delicatissimo per il gruppo Antonini. La squadra di basket vive una crisi interna senza precedenti, tra le dimissioni del coach Repesa, il caso Alibegovic, la penalizzazione e l’inchiesta federale sull’iscrizione al campionato. La nota dell’ex commercialista rischia di avere ripercussioni pesanti, anche in sede legale.

Il castello sportivo costruito a tempo di record da Antonini mostra ora tutte le sue crepe. E anche se in campo – a Treviso e Tenerife – si continua a giocare, e a vincere, fuori dal parquet si apre uno scenario fatto di contenziosi, carte bollate e domande senza risposta.



Ecco la nota completa.

Trapani Calcio, Trapani Shark e il caso crediti. La nota dell'ex commercialista by Redazione Tp24



